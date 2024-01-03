Китай досі використовує одноразові ракети, чим створює небезпеку як для навколишнього середовища, так і для людей на планеті. Це не перший випадок, коли величезні відпрацьовані китайські ступені безконтрольно падають на Землю. На щастя, країна вже завершує роботу над багаторазовими космічними ракетами, які зможуть повертатися й запускатися знову.

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Що відомо

Китайське національне космічне управління запустило два супутники на орбіту 26 грудня об 11:26 за місцевим часом у Китаї з космодрому Січан в провінції Сичуань. Ракета Long March 3B вивела на орбіту два супутники для китайської навігаційної супутникової системи Beidou, яка приблизно еквівалентна системі GPS.

Пробувши кілька днів на орбіті, відпрацьовані частини, які тепер перетворилися на космічне сміття, притягнулися до Землі й знову ввійшли в атмосферу. Після нетривалого вільного падіння вони приземлилися в південнокитайському регіоні Гуансі й вибухнули.

Кадри, якими поділився на X журналіст Ендрю Джонс показують, як одна з ракет-носіїв падає в лісовій місцевості. На відео видно вибух.

Відпрацьований ступінь ракети падає в лісі: відео

Також з'явилися повідомлення про уламки іншого ракетоносія, які впали прямо біля будинку.

Рештки ракети падають на територію поруч із приватним будинком: відео

Присутність червонувато-коричневого газу або диму, що вказує на тетроксид азоту, видно в обох випадках, тоді як жовтуватий газ, можливо, результат несиметричного змішування палива диметилгідразину (UDMH) з повітрям, можна побачити поруч з будинком,

– повідомляє SpaceNews.com.

Перший ступінь і чотири бічні прискорювачі ракети-носія Long March 3B використовують гіпергольне паливо, що складається з гідразину і тетроксиду азоту. Як окислювач тетроксид азоту, так і паливо UDMH становлять серйозний ризик для здоров'я.

Це не перший випадок, коли ракетні прискорювачі, пов'язані із запуском супутників Beidou, падають поблизу населених пунктів. У 2019 році прискорювач, який забезпечує необхідну тягу для зльоту, а потім відокремлюється від основного ступеня, після запуску впав на Землю і зруйнував житловий будинок.

Китайські пускові майданчики побудовані не в прибережних районах, а глибоко всередині материка. Розташування біля води подалі від людських поселень дає змогу мінімізувати ризики, однак в цьому випадку цим нехтують, обмежуючись лише попередженням мешканців про потенційні ризики від уламків ракет.