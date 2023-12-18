Відтак Apple стала другим за величиною ринком у світі, яку перевершує лише сукупна вартість шести найбільших фондових ринків світу.

А тим часом Apple відкрила вакансію для носіїв російської мови та культури

Коливання в рейтингу між Apple і компаніями, що котируються на Паризькій фондовій біржі, спостерігалися з перервами в другій половині минулого року під час ширшого ринкового спаду, спричиненого діями центральних банків, спрямованими на боротьбу з інфляцією.

Нещодавній успіх компаній сегмента розкоші, включаючи LVMH та Hermes International SCA, сприяв рекордному зростанню французького фондового ринку цього тижня. Ключову роль у цьому досягненні відіграло пожвавлення на ринку цінних паперів, викликане зниженням інфляції та спекуляціями навколо пікових відсоткових ставок.

Акції техно компанії стали цікавішими

У Сполучених Штатах відновився інтерес до акцій технологічних компаній, зокрема до гіганта індустрії Apple, на тлі сприятливої економічної динаміки в цьому секторі.

У 2023 році ринкова капіталізація Apple зросла більш ніж на 50%, що становить приблизно 1 трильйон доларів. Цей позитивний імпульс змінив тенденцію, що спостерігалася в жовтні, коли побоювання щодо зростання доходів і продажів продукції в Китаї чинили тиск на акції компанії.

Читайте на сайті Сенатор США заявив, що "кілька невідомих урядів стежать" за користувачами Apple і Google

Аналітики з Уолл-стріт прогнозують прискорення зростання доходів Apple у 2024 році, пов'язуючи це з відновленням попиту на смартфони, ноутбуки та комп'ютери. Ці оптимістичні прогнози відображають впевненість ринку в майбутньому розвитку Apple на тлі еволюції технологічних трендів.