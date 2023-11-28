Унікальний турнір, організований у співпраці з компанією Bethesda, привернув увагу учасників, які прагнули випробувати класичну гру в нестандартних умовах, повідомляє 24 Канал. Газонокосарка AM 430X NERA, оснащена поворотною камерою і механізмом зйомки, дозволяла гравцям переміщатися за допомогою двох кнопок, забезпечуючи рух як вперед, так і вбік.

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Однак учасники не могли змінювати зброю під час гри. Попри це обмеження, багатокористувацький режим, якому сприяв вбудований Wi-Fi адаптер, додав неочікуваний елемент змагання до заходу.

Повна 45-хвилинна версія турніру з Doom на роботах-газонокосарках доступна для перегляду на офіційній сторінці DramHack в Twitch, пропонуючи глядачам поглянути на нестандартний ігровий досвід.

Ставки для учасників були високими, адже переможець отримав омріяну газонокосарку AM 430X NERA. Друге та третє місця були нагороджені моделями AM 320 NERA та AM Aspire R4 відповідно.

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Ця подія стала ще одним прикладом того, як ентузіасти розширюють межі ігрових можливостей, після минулорічної демонстрації запуску гри Doom на нетрадиційних платформах, таких як ялинка та трактор John Deere. Оскільки технології продовжують розвиватися, здається, що уява ентузіастів не знає меж, і вони знаходять інноваційні способи відзначати знакові події в ігровій індустрії.