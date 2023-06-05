Під час 200-годинного циклу спостережень телескоп MeerKAT відкрив дивовижну низку раніше невідкритих ниткоподібних структур, проливаючи нове світло на таємниці, що лежать в основі Молочного Шляху. Науковці, приголомшені цими несподіваними знахідками, раніше навіть не припускали можливості їхнього існування.

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Цікаво, що наявність ниткоподібних структур у центрі нашої галактики було вперше виявлено понад чотири десятиліття тому. Астроном Фархад Юсеф-Заде з Північно-Західного університету в Іллінойсі присвятив справу свого життя вивченню цього інтригуючого явища.

Перші виявлені нитки були релятивістськими за своєю природою, являючи собою потоки електронів, що рухалися зі швидкістю, близькою до швидкості світла. Ці паралельні нитки, довжиною до 150 світлових років, розташовувалися перпендикулярно до площини нашої галактики, що дало їм назву "струни арфи".

Вважається, що ці "струни" вирівнюються з магнітними силовими лініями і добре помітні в радіоспектрі, що, ймовірно, пов'язано з активністю надмасивної чорної діри в центрі Молочного Шляху, відомої як Стрілець А* (Sgr A*).

Нове відкриття

Спостереження MeerKAT відкрили інший варіант цих ниткоподібних структур – тисячі коротких ниток довжиною від 5 до 10 світлових років. Ці нитки йдуть паралельно площині нашої галактики і розходяться радіально від її центру. Вчені понад рік ретельно картографували ці своєрідні об'єкти, документуючи їхню точну довжину та кути розбіжності.



Виявлені ниткоподібні структури / Фото Farhad Yusef-Zadeh / Northwestern University

Існує гіпотеза, що ці нитки також виникли в результаті діяльності Стрільця А*, а саме події, яка відбулася приблизно 6 мільйонів років тому. Ця подія могла включати значний приплив матерії в чорну діру, що призвело до сплеску активності в її акреційному диску і подальшого вивільнення енергії.

Юсеф-Заде висловив своє здивування цим нещодавнім відкриттям, заявивши:

Було несподіванкою раптово знайти нову популяцію структур, які, здавалося, вказували в напрямку чорної діри. Я був приголомшений, коли побачив це. Нам довелося виконати багато роботи, щоб переконатися, що ми не обманюємо себе. І ми виявили, що ці нитки не випадкові, а, схоже, пов'язані з витіканням нашої чорної діри. Вивчаючи їх, ми могли б дізнатися більше про обертання чорної діри та орієнтацію акреційного диска. Приємно знаходити порядок посеред хаотичного поля ядра нашої галактики.

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Це революційне відкриття викликало нове почуття захоплення серед наукової спільноти, яка намагається розгадати таємниці, приховані в самому серці нашої галактики. Завдяки телескопу MeerKAT, який очолює процес розширення меж астрономічних досліджень, стає зрозуміло, що ще багато чого належить відкрити і осягнути в загадковому космосі, який нас оточує.