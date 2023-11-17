Коли стартує Starship

Час запуску залишається незмінним – 8 ранку за східним часом (16:00 за Києвом) 18 листопада.

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Інженери вирішили замінити три з чотирьох актуаторів решітчастого стабілізатора, що призвело до необхідності від'єднання Starship від Super Heavy. Ця рутинна операція на стартовому комплексі Starbase в Південному Техасі зайняла близько пів години і включала використання вежі Мехазілла. Щоб отримати доступ до приводів стабілізатора ракети-носія Booster 9, SpaceX довелося зняти верхній ступінь корабля.

Розгінний блок ракети Super Heavy оснащений чотирма гратчастими рулями, які підвищують аеродинамічну стійкість і маневреність під час спуску і посадки. Керування рулями здійснюється за допомогою електроприводів, і під час перевірочних випробувань за 18 годин до старту виникли сумніви щодо роботи одного з цих приводів. Подальша перевірка виявила необхідність заміни трьох з чотирьох приводів.

Після заміни всі компоненти системи Starship 25 пройдуть перевірку перед запланованим запуском 18 листопада протягом двогодинного вікна, що розпочнеться о 16:00 за Київським часом.

Дозвіл отримано

SpaceX отримала дозвіл на комерційний запуск тестового польоту Starship від Федерального управління цивільної авіації США 15 листопада після ретельної перевірки безпеки. Ця перевірка стала наслідком першого випробувального польоту Starship у квітні, який завершився тим, що ракета вийшла з-під контролю і була зруйнована над Мексиканською затокою.

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Для підвищення безпеки і продуктивності було зроблено кілька модифікацій, включаючи нову систему рідинного охолодження на стартовому майданчику, коригування системи розділення ступенів, управління вектором тяги і поліпшення, що зменшують ризик витоку палива.

Якщо все піде за планом, Starship проведе приблизно 90 хвилин на низькій орбіті, досягнувши висоти 241 кілометр, перш ніж здійснити контрольовану посадку в океані. Після відокремлення надважка ракета-носій опуститься у води Мексиканської затоки. Переглянутий графік передбачає більш швидкі процедури, від зльоту до можливого виходу на орбіту, порівняно з першим польотом.