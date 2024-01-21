CES 2024 надає цінну інформацію про технологічний ландшафт 2024 року. 24 Канал пропонує поглянути на кілька найбільш вражаючих анонсів, які дають змогу зазирнути в не таке вже далеке майбутнє.

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У цьому огляді ми зосередимося на більш суттєвих відкриттях, уникаючи більш звичних анонсів, як от прозорі телевізори від Samsung чи персональні роботи. Наша добірка представляє п'ять технологічних трендів, які справді вплинуть на технологічний ландшафт у 2024 році, пропонуючи прагматичний погляд на розвиток подій, що визначатимуть технологічний рік.

Bluetooth Auracast трансформує спосіб підключення навушників



Auracast / Фото Bluetooth SIG

Однією з визначних технологій, що з'явилися на CES 2024, став Bluetooth Auracast, що ознаменував собою прорив у сфері важливого технологічного стандарту. Auracast продемонстрував свій потенціал та здатність переосмислити нашу взаємодію з навушниками. Варто сказати, що анонс залишив по собі незабутнє враження, а глядачі перебували в захваті від презентації.

Особливість Auracast полягає в тому, що вона дозволяє сумісним навушникам підключатися до пристроїв без необхідності традиційного сполучення. Ця інноваційна можливість відкриває двері до безлічі переваг, від отримання інформації про оголошення на виході з аеропорту до приватного прослуховування звуку матчу чи новин в набитому людьми та гучному пабі.

Ключ технології у тому, що Auracast може одночасно транслювати звук на кілька пристроїв. Ця функція дозволяє колезі, наприклад, швидко надати доступ до аудіо з ноутбука або iPhone на базі Windows, захистивши його паролем, щоб запобігти несанкціонованому прослуховуванню.

Крім того, Auracast пристосований для людей зі слуховими апаратами, і зможе допомогти таким людям отримати легкий доступ до публічних виступів.

Хоча Auracast все ще перебуває на ранніх стадіях з обмеженою апаратною підтримкою, його багатообіцяючі можливості дозволяють припустити, що він відіграватиме значну роль у зміні наших уявлень про аудіозв'язок. Очікуйте дізнатися більше про розвиток Auracast у 2024 році.

Ґаджети зі штучним інтелектом змінять наше життя



Rabbit R1 / Фото Rabbit

У технологічному ландшафті, де останніми роками домінують смартфони, увага на CES 2024 змістилася в бік потенційного відродження портативних ґаджетів, особливо після інтригуючого представлення Rabbit R1. Цей загадковий портативний девайс привернув значну увагу технологічних ентузіастів

Ще б пак, адже пристрій обіцяє змінити ваш досвід взаємодії зі штучним інтелектом, який складає основу самого ґаджета. Тобто вам буквально не потрібно нічого крім вашого основного інструмента – мови. Просто скажіть Rabbit R1 що вам потрібно і він зробить це… або пояснить вам, чому це неможливо.

Rabbit R1 став несподіваною зіркою виставки, залишивши відвідувачів заінтригованими його потенціалом покласти край ері нескінченного скролінгу телефоном. Поки що невідомо, чи виправдає ґаджет кредит довіри, але він, безсумнівно, створив прецедент для інших пристроїв зі штучним інтелектом, дебют яких очікується у 2024 році.

Rabbit R1 з його витонченим дизайном, розробленим Teenage Engineering, слугує візуальним еталоном, і споживачі сподіваються, що наступні ґаджети зі штучним інтелектом будуть наслідувати його приклад як у функціональності, так і в естетиці. Ми підготували огляд Rabbit R1 на основі вражень від презентації.

Нейронавушники читатимуть ваші думки



Нейронні навушники / Фото Naqi Logix

У сфері аудіотехнологій навушники вийшли за рамки звичного пристрою для відтворення звуку, якої б якості досвід прослуховування вони не пропонували. У 2024 році фокус змістився в бік інтеграції нейронних технологій, що додає інноваційний вимір до звичайних навушників.

Виставка CES 2024 продемонструвала значний прогрес у впровадженні нейронних навушників, які тепер здатні читати ваші думки. Серед помітних новинок виділялися нейронні навушники Naqi Neural Earbuds, які позиціонуються як безпечна та неінвазивна альтернатива мозковим імплантатам.

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Ці навушники оснащені гіроскопічними, м'язовими та мозковими датчиками, що надають користувачам повний контроль над комп'ютерами Windows або Mac. Цей контроль поширюється на такі дії, як перегляд веб-сторінок та ігри, пропонуючи унікальний досвід взаємодії без допомоги рук.

Ще одна цікава новинка – MyWaves Technologies Pebble, що являє собою шайбу, яка прикріплюється до чола. Поки ви спите, цей пристрій сканує ваші мозкові хвилі і створює персоналізований музичний плейлист, адаптований для покращення якості вашого сну.

Загалом тенденція дозволяє прослідкувати зростаючу інтеграцію нейронних технологій у навушники. Можна зробити припущення, що найближчим часом технологічний ландшафт буде готовим до трансформації, а нейронні технології стануть обов'язковою частиною аудіодосвіду.

Розумний перстень Samsung обіцяє новий рівень розумних аксесуарів



Розумний перстень Lotus Ring / Фото Lotus

Хоча смарт-годинники зберігали помітну присутність на виставці CES 2024, в ландшафті технологічних аксесуарів відбулися помітні зміни, і на перший план вийшли "розумні" персні. Хоча це не зовсім нова концепція, схоже саме зараз прийшов її час. Можна зробити обережне передбачення, що вже у 2024-2025 роках ми станемо свідками припливу конкурентів Samsung Galaxy Ring.

Серед помітних новинок CES – Amazfit Helio Ring, який привернув увагу своїми вражаючими можливостями відстеження стану здоров'я, що наголошує на зростаючому акценті на фітнесі та благополуччі серед технологічних аксесуарів. Крім того, розумний перстень Evie повернувся на ринок після свого запуску торік, продемонструвавши стійкий інтерес та інновації в цій категорії.

Важливо зазначити, що розумні персні не обмежуються функціями, орієнтованими на здоров'я. Наприклад, перстень Lotus слугує контролером для керування домашньою технікою, що відрізняє його від інших аналогічних розумних аксесуарів такого типу.

ChatGPT проникне майже в кожен ґаджет



ChatGPT проникає скрізь / Фото Volkswagen

Ставши найбільшим технологічним проривом минулого року, ChatGPT тепер готовий до широкої інтеграції в безліч споживчих технологічних пристроїв, незалежно від того, наскільки потрібними є такі починання.

Ця тенденція стала очевидною на виставці CES 2024, де було безліч прикладів, починаючи від тривожного WeHead, який наділив чат-бота гуманоїдним обличчям, і закінчуючи оголошенням Volkswagen про використання ChatGPT для розмов на основі штучного інтелекту в своїх автомобілях.

Поширеність ChatGPT у різних споживчих технологічних пристроях відображає прагнення індустрії використовувати розмовні можливості цієї мовної моделі. Однак занепокоєння викликає відома схильність ChatGPT до галюцинацій та генерування неточних відповідей на запити.

Очікується, що до кінця 2024 року поширеність ChatGPT у різноманітних технологічних застосунках та пристроях зростатиме, що матиме як позитивні, так і потенційно проблемні наслідки. Широка інтеграція цієї мовної моделі викликає дискусії щодо відповідального і безпечного впровадження ШІ, особливо в контекстах, де точність і надійність мають першорядне значення.

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Можна впевнено зазначити, що 2024 рік буде дуже цікавим для технологічної галузі. Людство чекають принципово нові пристрої, які намагатимуться використати потенціал штучного інтелекту на повну. Водночас сам ШІ продовжить активно розвиватися та покращуватися і за цим буде дуже цікаво спостерігати.