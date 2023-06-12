Законодавці послалися на звіт, опублікований в The New York Times, в якому стверджувалося, що дані американських користувачів TikTok, включаючи конфіденційну інформацію, таку як водійські права і навіть матеріали про сексуальне насильство над дітьми, поширювалися всередині TikTok і його материнської компанії ByteDance через внутрішню платформу обміну повідомленнями під назвою Lark. У звіті також з'ясувалося, що дані з платформи Lark зберігалися на серверах, розташованих у Китаї.

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У чому звинувачують соцмережу

Сенатори звинуватили співробітників TikTok у наданні неправдивих або неточних відповідей на серйозні питання, пов'язані з безпекою користувачів і національною безпекою. Вони висловили своє занепокоєння з приводу систематичних неточних заяв TikTok і попросили компанію пояснити свої попередні заяви.

У листі згадується стаття Forbes, опублікована у травні, в якій TikTok звинувачується у зберіганні фінансової інформації американських користувачів TikTok, включаючи податкову інформацію та номери соціального страхування, в Китаї.

Сенатори зазначили, що співробітники TikTok і генеральний директор Шоу Зі Чу неодноразово інформували їх про те, що дані користувачів зберігаються у Вірджинії та Сінгапурі, без жодної згадки про зберігання даних у Китаї або їх доступ до них для співробітників ByteDance.

Лист сенаторів містить 14 конкретних запитань, спрямованих на з'ясування практики зберігання даних TikTok та її зв'язку з компанією ByteDance. Вони попросили TikTok надати детальну інформацію про умови, за яких дані американських користувачів зберігаються в Китаї або доступ до них мають співробітники, що базуються в Китаї.

Законодавці також запитали, чому TikTok засвідчив, що не зберігає дані користувачів у Китаї, попри докази протилежного, отримані з надійних джерел, таких як Forbes і The New York Times.

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Інші питання в листі стосувалися тривалості та обсягу зберігання даних користувачів на китайських серверах, того, чи можна змусити TikTok поділитися даними американських користувачів з китайським урядом, кроків, вжитих для розслідування обміну даними з китайськими чиновниками, видалення даних американських користувачів з китайських серверів, а також поточного використання Lark співробітниками TikTok для внутрішньої комунікації.

Сенатори також запитали інформацію про нагляд та участь TikTok в інших продуктах ByteDance, якими користуються американські користувачі. Усю інформацію представники соцмережі зобов'язані надати до цієї п'ятниці 16 червня.