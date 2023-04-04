Алон Городецький та його команда дослідників змогли відтворити здатність кальмарів до маскування в клітинах людини, ввівши гени, що утворюють рефлектин.

Цікава знахідка Біологи відшукали істоту, якій не потрібен мозок, щоб учитися

Дослідники зосередилися на лейкофорах – клітинах шкіри, які сприяють структурному забарвленню за допомогою білків, що називаються рефлектинами. Рефлектини зазвичай збираються разом, утворюючи наночастинки, які можуть відбивати світло, що здається білим. Контролюючи рефлектини в цих клітинах, дослідники можуть керувати прозорістю.



Ввівши білки кальмарів у клітини ссавців, дослідники змогли налаштувати прозорість / Фото ACS Biomaterials Science & Engineering

Вчені виявили, що при додаванні солі в середовище клітинних культур рефлектин в клітинах людини почав злипатися в більші наночастинки. Це дозволило їм налаштовувати прозорість, контролюючи кількість солі.

Команда Городецького сподівається, що їхні знахідки дозволять вченим краще відтворювати клітини шкіри кальмара, що призведе до більшої кількості інновацій, натхненних цих механізмом, таких як рідкі вікна.

Навіщо це потрібно

Хоча цей прорив не має на меті створення людей-невидимок, він є значним кроком вперед у вивченні унікальних здібностей головоногих молюсків. Дослідження було представлено на засіданні Американського хімічного товариства, і його результати були визнані значним кроком вперед у галузі біомімікрії. Завдяки цій новій технології вчені тепер можуть досліджувати механізми активного камуфляжу кальмарів та інших головоногих молюсків.