Алон Городецький та його команда дослідників змогли відтворити здатність кальмарів до маскування в клітинах людини, ввівши гени, що утворюють рефлектин.
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Дослідники зосередилися на лейкофорах – клітинах шкіри, які сприяють структурному забарвленню за допомогою білків, що називаються рефлектинами. Рефлектини зазвичай збираються разом, утворюючи наночастинки, які можуть відбивати світло, що здається білим. Контролюючи рефлектини в цих клітинах, дослідники можуть керувати прозорістю.
Ввівши білки кальмарів у клітини ссавців, дослідники змогли налаштувати прозорість / Фото ACS Biomaterials Science & Engineering
Вчені виявили, що при додаванні солі в середовище клітинних культур рефлектин в клітинах людини почав злипатися в більші наночастинки. Це дозволило їм налаштовувати прозорість, контролюючи кількість солі.
Навіщо це потрібно
Хоча цей прорив не має на меті створення людей-невидимок, він є значним кроком вперед у вивченні унікальних здібностей головоногих молюсків. Дослідження було представлено на засіданні Американського хімічного товариства, і його результати були визнані значним кроком вперед у галузі біомімікрії. Завдяки цій новій технології вчені тепер можуть досліджувати механізми активного камуфляжу кальмарів та інших головоногих молюсків.