Ерл Елліс, професор географії та екологічних систем в Університеті Меріленда в окрузі Балтімор, синтезує міждисциплінарні дослідження, щоб показати, як людські суспільства еволюціонували від використання вогню для приготування їжі та управління рослинністю до розвитку глобальних ланцюгів постачання та урбанізованих цивілізацій, які можуть змінювати планету і процвітати в цьому процесі.

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Елліс є піонером концепції антропоцену, сучасної геологічної епохи, яка визначається перетворенням планети людиною. Він стверджує, що відображення антропоцену, як екологічної кризи ігнорує його найважливішу суть: коли люди працюють разом, вони дійсно можуть змінити світ на краще.

Дослідження, опубліковане в журналі Philosophical Transactions of the Royal Society B, оцінює межі природничих наук у прогнозуванні та управлінні безпрецедентними змінами в суспільствах, довкіллі та взаємодіях, які характеризують стан антропоцену. Натомість Елліс наголошує на необхідності використовувати соціальні та культурні можливості людських суспільств, такі як співпраця, інституції та наративи, для підтримки спільного блага та поширення його на решту природи.

Елліс пропонує різні способи переосмислити і наголосити на родинних зв'язках між усіма живими істотами, такі як використання дистанційного зондування, веб-камер, застосунків про природу, громадських природоохоронних заповідників, мереж коридорів та екотуризму. Він також виступає за відновлення корінного і традиційного суверенітету над землями і водами, а також за примирення з минулим.

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Елліс робить висновок, що суспільні можливості для формування набагато кращого майбутнього, ніж те, яке вони формують зараз, існували протягом десятиліть. Ключ до приведення їх у дію – мотивувати їх реалізацію шляхом посилення суспільного усвідомлення того, що ці можливості не тільки існують, але й можуть бути успішно реалізовані завдяки безпрецедентній планетарній силі наших спільних людських прагнень жити в кращому світі.