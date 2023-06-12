Як повідомляє 24 Канал, Microsoft анонсувала нову нову версію консолі під кінець презентації Xbox Games Showcase, де було показано кілька десятків ігор для приставок Xbox, які вийдуть цього або наступного року.

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Детальніше про оновлену Xbox Series S

Чорна Xbox Series S зберігає ті ж функції, що і її оригінальний білий аналог, з основною відмінністю в чорному корпусі та збільшеному обсязі пам'яті. Не дивно, що Microsoft пішла на такий крок, адже саме Series S продемонструвала неабияку популярність серед геймерів. Водночас простору простору в 512 ГБ виявилося замало, тож компанія порадувала майбутніх покупців оновленням.



Чорна Xbox Series S зі сховищем 1 ТБ / Фото Microsoft

Під час анонсу керівник Xbox Філ Спенсер наголосив на зусиллях компанії, спрямованих на задоволення попиту на свої консолі. Він повідомив, що Microsoft збільшила поставки Xbox Series X, щоб більше гравців могли насолоджуватися новітніми ігровими технологіями.

Це також свідчить про зростаючий попит на приставки від Microsoft, які користуються все більшою популярністю серед геймерів.

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Ціна чорної Xbox Series S

Обійдеться оновлена чорна версія Xbox Series S зі сховищем розміром в 1 ТБ у 349 доларів. Нагадаємо, що оригінальна Xbox Series S спочатку була випущена за ціною 299 доларів.

Попередні замовлення на нову версію вже приймаються, а офіційний реліз консолі заплановано на 1 вересня.

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Цікаво, що новинка з'явилася невдовзі після того, як компанія Western Digital представила власні карти розширення пам'яті, призначені спеціально для власників Xbox Series S. Ці карти доступні у варіантах 512 ГБ та 1 ТБ за ціною від 79,99 долара.