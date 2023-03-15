Як повідомляє 24 Канал, статистика отримана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів.

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Розподіл за мобільними платформами

Більшість українців традиційно надає перевагу смартфонам на базі Android, проте число користувачів iOS зростає. У лютому 2023 року користувачів iOS вже 19%, тоді як у лютому 2022 їх було 17%, а за даними попереднього публічного дослідження у 2021 році – 16%.

Найпопулярніші бренди

Топ брендів смартфонів, найпопулярніших серед українців (лютий 2023):

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei OPPO ZTE POCO Tecno Realme



Яким смартфонам українці віддають перевагу / Фото Viber

Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, перша п'ятірка брендів залишилася незмінною. У 2023 році до другої п'ятірки потрапив Realme, залишивши позаду Lenovo (9 позиція у 2021 році).

Найпопулярніші моделі

Топ найпопулярніших моделей смартфонів (лютий 2023):

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

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Порівняно з попередніми даними Rakuten Viber від 2021 року, Redmi 9A піднявся на 5 рядків та посів перше місце, посунувши Redmi Note 7 вниз. Серед продуктів Apple найпопулярнішим залишається iPhone 11. iPhone 7 втратив 5 рядків, а iPhone XR увійшов у десятку.