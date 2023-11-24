Витоки цього місячного інциденту сягають 2015 року, коли астрономи очікували зіткнення космічного сміття з Місяцем. Спочатку вважалося, що це була ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, але подальше розслідування показало, що це була ракета-носій китайського місяцеходу "Чан'е", запущеного роком раніше.

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Попри заперечення Китаєм своєї причетності, Космічне командування США виступило проти, стверджуючи, що відпрацьований верхній ступінь зонда залишився в безпосередній близькості до Землі та Місяця.

Нещодавнє дослідження, проведене вченими Університету Арізони, з високим рівнем впевненості підтвердило, що уламки, які впали на Місяць у березні 2022 року, найімовірніше, належали ракеті Long March 3C. Крім того, своєрідний подвійний кратер свідчить про наявність додаткового нерозкритого корисного навантаження.

Дослідники відзначили, що спостереження за китайською ракетою вказували на незвичайний рух перед зіткненням, що відхилявся від очікуваної поведінки таких об'єктів у космосі.

Що ж це за таємничий вантаж

За словами Таннера Кемпбелла, докторанта аерокосмічного факультету Університету Арізони, спостережуване падіння відрізнялося від типових ефектів гравітаційних сил Землі і Місяця та сонячного світла.

Дослідники припустили, що до ракети було прикріплено щось суттєве, що ефективно врівноважувало два двигуни вагою 544 кілограми. Однак, ретельно вивчивши відоме корисне навантаження ракети-носія, дослідницька група виявила відсутній об'єкт відповідної маси.

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Кемпбелл зауважив, що на цей час науковці не мають уявлення про те, що це могло бути. Підозрюється, що це могла бути, як додаткова опорна конструкція, так і додаткові прилади, або взагалі щось інше.

Загадка навколо неідентифікованого корисного навантаження додає шар спекуляцій до і без того заплутаної розповіді про зіткнення китайського космічного сміття з Місяцем у 2022 році.