Які фактори впливають на те, що ми бачимо в нічному небі протягом року?

Зміна зоряного полотна, яку ми спостерігаємо ніч за ніччю, зумовлена насамперед тим, що людство мешкає на кулі, яка постійно обертається. Коли наш континент повертається в бік від Сонця, настає ніч, і саме в цей момент ми отримуємо можливість зазирнути у певну частину Всесвіту. Ті зорі, які опиняються в полі нашого зору в цьому напрямку, формують нічний пейзаж. Оскільки наша планета не лише обертається навколо своєї осі, а й рухається по орбіті навколо Сонця, сектор відкритого космосу, який ми бачимо вночі, постійно зміщується, пише 24 Канал.

Цей щорічний рух призводить до того, що різні сузір'я стають видимими або ховаються залежно від сезону. Наприклад, Пояс Оріона, який складається з трьох яскравих зірок, найкраще спостерігати в Північній півкулі під час зимових місяців. Проте влітку, коли Земля переходить на інший бік від Сонця, Оріон опиняється в тій частині простору, яка прихована яскравим денним світлом, і тому він зникає з нашого поля зору.

Важливу роль у тому, які саме небесні об'єкти ми бачимо, відіграє наше географічне розташування. Мешканці Північної півкулі дивляться на зорі, розташовані над екватором, тоді як спостерігачі в Південній півкулі бачать зовсім іншу картину південного неба.

Які сузір'я ніколи не зникають з неба?

Попри сезонні зміни, існують певні групи зірок, які ніколи не покидають небосхил. Їх називають циркумполярними сузір'ями. Вони розташовані поблизу небесних полюсів і залишаються видимими цілий рік, хоча їхнє положення та орієнтація змінюються протягом ночі й сезонів.

У Північній півкулі таким постійним орієнтиром є Полярна зоря, що розташована майже точно над Північним полюсом, а також сузір'я Велика Ведмедиця.

У Південній півкулі кількість таких сузір'їв дещо менша, а сама точка південного небесного полюса виглядає як порожня ділянка неба. Проте мешканці півдня можуть цілий рік спостерігати Південний Хрест, який складається з чотирьох дуже яскравих зірок.

Загалом Міжнародний астрономічний союз виділяє 88 сузір'їв, а сучасні цифрові карти дозволяють легко орієнтуватися в їхніх рухах.

Картина змінюється

Однак картина неба, яку ми вважаємо звичною, не є вічною. Земна вісь має властивість ледь помітно коливатися, що називається прецесією. Через це коливання протягом тисячоліть позиції сузір'їв та їхні рухи змінюються з погляду земного спостерігача.

Наприклад, сузір'я Зодіаку, що розташовані вздовж екватора, сьогодні змістилися порівняно з тим, де вони перебували тисячі років тому. Це ж стосується й Полярної зорі. Близько 2500 року до нашої ери роль дороговказу на півночі виконувала зоря Тубан із сузір'я Дракона.

Крім того, не варто забувати й про те, що наша зоряна система рухається крізь космос разом із обертом галактики. Так само рухаються й інші зорі. Хоча через величезну відстань ми цього не помічаємо в рамках одного людського життя, це стає помітним крізь тисячоліття.

Вчені прогнозують, що через 5000 років ми матимемо зовсім іншу "полярну" зірку або ж у цій точці взагалі не буде жодного яскравого об'єкта.

Чому це важливо?

Розуміння цих циклічних змін має критичне значення для сучасної астрономії. Наприклад, сузір'я Стрільця позначає центр нашої галактики. У Південній півкулі його найкраще видно взимку, що відповідає літу в Північній півкулі. Оскільки саме там розташована надмасивна чорна діра Чумацького Шляху, дослідники планують свої спостереження на ті періоди року, коли Сонце не блокує огляд цієї ділянки.

Вивчення того, як змінюється нічне небо зі зміною сезонів, допомагає краще зрозуміти наше місце у Всесвіті та розгадати таємниці найвіддаленіших космічних об'єктів. Зміна перспективи дозволяє прояснити складні явища та усвідомити масштабність рухів нашої планети відносно зірок.