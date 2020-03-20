5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати

Viber – найпопулярніший месенджер в Україні, ним користуються 96% українців. що мають смартфон. Щомісяця з його допомогою українці надсилають понад 11 мільйонів повідомлень і здійснюють близько 5 мільйонів дзвінків. Ал чи використовуємо ми усі його функції?

Ми підготували 5 сервісів Viber, про які ви могли не знати, але які напевно спростять вам життя.

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Мої нотатки

Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету, людина споживає близько 34 ГБ контенту в день. В такому постійному потоці інформації ми можемо забути про деякі справи й завдання. Тому Viber запустили функцію "Мої нотатки".

З її допомогою можна складати плани та списки справ, а також зберігати фото, відео. Їх можна знайти в окремому чаті Viber. Нотатки зручно переглядати не тільки через телефон, але і на комп'ютері, оскільки вони синхронізуються на всіх пристроях користувача.

Групові дзвінки

Viber дає змогу залишатися на зв'язку одночасно з декількома людьми не тільки за допомогою текстових повідомлень, а й через групові дзвінки. Нещодавно Viber розширив можливу кількість учасників групових аудіодзвінків до 20 осіб через потребу користувачів постійно підтримувати контакт один з одним у будь-якій точці світу.

Viber розширив групові дзвінки

Місцевий номер

За допомогою Viber можна завести власний локальний номер в будь-якій країні світу. Функція дає змогу забронювати номер телефону за кордоном. Так інші абоненти, які проживають в тій місцевості, зможуть дзвонити та писати вам за місцевими тарифами.

Moneytou

У грудні минулого року Україна стала другою країною у світі, де Moneytou став доступним. Це спільна розробка Viber і Mastercard, за допомогою якої будь-який користувач може надсилати гроші всередині чату додатку без необхідності вводити дані одержувача — досить, аби він був у списку контактів.

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Провести транзакцію може будь-який власник банківської картки, у якого є акаунт Viber, прив'язаний до номера українського мобільного оператора. Зараз грошові операції можливі тільки всередині країни в розмірі до 14900 гривень, але надалі сервіс буде працювати і для міжнародних переказів.

Viber Out

Хоч Viber і найпопулярніший в країні, все одно залишилися ті, у кого він не встановлений. Але з ними також можна залишатися на зв'язку через додаток за допомогою послуги Viber Out. Вона дає змогу дзвонити в будь-яку країну світу на будь-який номер без страху, що на зворотному боці не встановлений Viber. Дзвінок обов'язково дійде до адресата без втрати якості зв'язку та звуку.

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