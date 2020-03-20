24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати

-
Корисні функції у Viber / Пресслужба Viber

Viber – найпопулярніший месенджер в Україні, ним користуються 96% українців. що мають смартфон. Щомісяця з його допомогою українці надсилають понад 11 мільйонів повідомлень і здійснюють близько 5 мільйонів дзвінків. Ал чи використовуємо ми усі його функції?

Ми підготували 5 сервісів Viber, про які ви могли не знати, але які напевно спростять вам життя.

Цікаво Rakuten Viber відкриває у Києві R&D-центр – деталі

Мої нотатки

Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету, людина споживає близько 34 ГБ контенту в день. В такому постійному потоці інформації ми можемо забути про деякі справи й завдання. Тому Viber запустили функцію "Мої нотатки".

З її допомогою можна складати плани та списки справ, а також зберігати фото, відео. Їх можна знайти в окремому чаті Viber. Нотатки зручно переглядати не тільки через телефон, але і на комп'ютері, оскільки вони синхронізуються на всіх пристроях користувача.

Групові дзвінки

Viber дає змогу залишатися на зв'язку одночасно з декількома людьми не тільки за допомогою текстових повідомлень, а й через групові дзвінки. Нещодавно Viber розширив можливу кількість учасників групових аудіодзвінків до 20 осіб через потребу користувачів постійно підтримувати контакт один з одним у будь-якій точці світу.

Viber розширив групові дзвінки 

Місцевий номер

За допомогою Viber можна завести власний локальний номер в будь-якій країні світу. Функція дає змогу забронювати номер телефону за кордоном. Так інші абоненти, які проживають в тій місцевості, зможуть дзвонити та писати вам за місцевими тарифами.

Moneytou

У грудні минулого року Україна стала другою країною у світі, де Moneytou став доступним. Це спільна розробка Viber і Mastercard, за допомогою якої будь-який користувач може надсилати гроші всередині чату додатку без необхідності вводити дані одержувача — досить, аби він був у списку контактів.

До теми Найпопулярніші додатки серед українців: цікавий рейтинг

Провести транзакцію може будь-який власник банківської картки, у якого є акаунт Viber, прив'язаний до номера українського мобільного оператора. Зараз грошові операції можливі тільки всередині країни в розмірі до 14900 гривень, але надалі сервіс буде працювати і для міжнародних переказів.

Viber Out

Хоч Viber і найпопулярніший в країні, все одно залишилися ті, у кого він не встановлений. Але з ними також можна залишатися на зв'язку через додаток за допомогою послуги Viber Out. Вона дає змогу дзвонити в будь-яку країну світу на будь-який номер без страху, що на зворотному боці не встановлений Viber. Дзвінок обов'язково дійде до адресата без втрати якості зв'язку та звуку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
сьогодні
Теги: Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
19 березня 21:08 Як працює чат-бот та як він допомагає розвивати бізнес
Ірина Полицька
18 березня 16:39 Apple представила нове покоління MacBook Air та iPad Pro
Ірина Полицька
17 березня 21:14 8 порад від Google, щоб працівники не втрачали ефективності вдома
Ірина Полицька
17 березня 16:31 Хто такий Джек Ма: казкова історія успіху китайського мільярдера
Віктор Терешков
17 березня 08:05 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
Михайло Года
Новини
Більше новин
Залиште відгук