5G і штучний інтелект: як компанія Huawei змінює світ технологій

Смартфон майбутнього. За день до початку міжнародного мобільного конгресу в Барселоні технологічний гігант Huawei презентував нову унікальну розробку – перший 5G смартфон із гнучким екраном.

Найшвидший 5G-ґаджет у світі отримав усе найкраще – революційний чипсет, 2 батареї, надпотужний процесор і камери, а також гнучку OLED-панель, завдяки якій смартфон перетворюється на планшет.

На презентацію Huawei увесь світ чекав з особливою цікавістю, адже за два дні до того вже був представлений варіант гнучкого телефону від іншого виробника. Втім, як відзначили експерти, ґаджет компанії Huawei затьмарив конкурента більшою технологічністю та привабливим дизайном. У розкладеному вигляді – це тонкий 8 дюймовий планшет.

Його екран можна використовувати одночасно для кількох завдань. Тож, створюється враження використання стаціонарного ПК. Завдяки механічному шарніру Falcon Wing Mechanical Hinge гнучкий OLED-дисплей згортається у смартфон з двома екранами.

Huawei завжди оснащував свої флагманські телефони потужними камерами. А тут завдяки складаній конструкції Huawei Mate X система камер одночасно є і основною і фронтальною, тож фото- та відео-зйомка ще більш вражаюча.

Ну і головна перевага, яка поки не має аналогів – це найшвидший у світі 5G-чипсет Balong 5000. Ґаджет оснащений акумулятором з ємністю 4500 мА/ на годину, який підтримує SuperCharge, забезпечує високу продуктивність смартфону.

У компанії вже заявили, що мають усі передумови стати лідером епохи п'ятого покоління мобільних мереж завдяки розробці та впровадженню новітніх технологій у сфері виробництва і комунікацій. Тоні Ронг, директор з маркетингу Центральноєвропейського регіону Huawei Consumer BG:

Ми довго працювали над створенням складаного телефону – з 2015 року. А, приміром, над технологією 5G – з 2009-го. Майже половина наших співробітників – інженери. Це значні інвестиції, і результат, як бачите, хороший. Ми створили перший 5G гнучкий смартфон – з високою якістю зв'язку. Це новий стандарт. Файл розміром в 1 гігабайт можна завантажити за 3 секунди.

5G у світі та в Україні

За словами представників компанії, поява швидкісного телефону, що складається – новий тренд, на який чекали всі. Адже для багатьох нині смартфон – багатозадачний ґаджет, в якому можна не тільки користуватися поштою чи редагувати тексти, а й загалом – працювати віддалено.

Першими, вже в другій половині року, 5G смартфони з'являться на ринку Великобританії, Німеччини, Скандинавських країн, Південної Кореї та Китаю. Експерти прогнозують, що повноцінне розгортання п'ятого покоління мобільних мереж відбудеться в 2020 році. А ось коли в Україні можна буде випробувати якість зв'язку 5G – поки що передбачити складно.

Кевін Чжоу, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні:

Для того, щоб запрацювала мережа 5G, оператори спершу мають отримати дозвіл і ліцензію. Ми, компанія Huawei, у свою чергу готові побудувати 5G-мережу. Для цього маємо всі можливості і готове технологічне обладнання.

Не виключено, що масштабне розгортання 5G мереж у Європі прискорить їхній прихід і в Україну.

Як штучний інтелект змінює світ речей

Тим часом, технології вже творять наше майбутнє. Штучним інтелектом наділяють все більше речей. І зовсім скоро він управлятиме промисловими роботами, безпілотними авто, розумними об'єктами інфраструктури, а також допомагатиме науковцям, операторам зв'язку, службовцям національної оборони та правоохоронцям.

Безпровідні системи п'ятого покоління забезпечуватимуть швидку передачу гігантських обсягів даних, необхідних для синхронної роботи величезної кількості пристроїв в режимі онлайн.

Олександр Сербін, директор з розвитку бізнесу Huawei в Україні:

Мережі стають все складнішими, пристрої – розумнішими. Для того, щоб створити цифрового помічника, ми додаємо туди елементи штучного інтелекту. Він буває різним. Більшість елементів штучного інтелекту – вузькоспеціалізовані у тих моментах, де людина справляється гірше за машину. Штучний інтелект у жодному випадку не є замінником людини. Він – помічник у виконанні її завдань.

Приміром, смартфони Huawei оснащені чипсетами, що покращують якість фото. Штучний інтелект автоматично розпізнає об'єкти (наприклад, море або людину) і застосовує найкращі налаштування камери саме для їх знімків.

Або ж голосові домашні помічники, які можуть керувати освітленням в оселі, запускати роботу приладів, вмикати музику, налаштовувати будильник тощо. В компанії є платформи, здатні, навіть навчити систему аналізувати рентгенівські знімки та виявляти перелом.

Швидкість прийняття рішення буде не 5 хвилин, а 15 секунд, і машина буде аналізувати ці знімки невпинно – один за одним. Більш того, точність у визначенні діагнозу буде вищою, ніж на консиліумі з 10 лікарів,

– зауважує Олександр Сербін, директор з розвитку бізнесу Huawei в Україні.

Штучний інтелект можна застосувати у будь-якій сфері: у керуванні транспортною інфраструктурою міст, системами життєзабезпечення, комунікаціями і навіть в аграрній галузі (через аналіз ґрунтів і кліматичних умов).

Безпека персональних даних в епоху 5G

Нині технологічний гігант Huawei активно займається розробкою та впровадженням 5G по всьому світу. Безпекою передачі персональних даних опікуватимуться спеціальні центри.

Найближчим часом ми відкриємо центр з кібербезпеки в Брюсселі. Завдання таких центрів – більш тісне співробітництво з держаними органами і мобільними операторами для надання їм інформації стосовно того, що відбувається в мережах, як організувати процес безпеки,

– підкреслив Олександр Сербін.

У порівнянні з мережами 4G, стандарти безпеки 5G значно суворіші. Приміром, інформація, яка надходить з сигналу телефону, буде проходити кілька рівнів захисту – починаючи зі складної системи шифрування з першої секунди.

Кевін Чжоу, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні:

Наприклад, в Україні дуже суворі вимоги щодо безпеки. А от у США та Великобританії запити мобільних операторів щодо лабораторних тестів навіть вищі, ніж держорганів. Позаяк ми приділяємо велику увагу інформаційній безпеці наших продуктів, і перед тим як вийти на ринок будь-якої крани ми проходимо усі необхідні перевірки та отримуємо ліцензії.

Перший успішний тестовий 5G-дзвінок за участі Huawei та провідного європейського мобільного оператора відбувся 25 лютого у Барселоні. За прогнозами експертів, масштабне впровадження мереж п'ятого покоління у світі відбудеться за 5 років.