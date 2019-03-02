Adele, Maroon 5 та Linkin Park: чому їхні хіти були б неможливі без українських розробників

Світова медіаіндустрія змінюється завдяки українським програмістам. 10 років тому американська компанія довірила їм створити програмне забезпечення для звукозапису й в них вийшло.

Adele, Maroon 5, Coldplay та Linkin Park – хіти цих відомих музикантів б'ють світові чарти, а їх могло й не бути без українських програмістів.

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Компанія GlobalLogic почала з невеликого проекту, розробляли плагіни – не великі компоненти для накладання звукових ефектів для програмного продукту Pro Tools.

Це індустріальний стандарт зараз для відомості музичних треків, за даними компанії Avid, більше 70 % комерційної музики зведена за допомогою про Pro Tools,

– розповіла віце-президент компанії GlobalLogic з інжинірингу Юлія Дубова.

Програму Pro Tools, яку допомогли створити українські інженери, здатна замінити до 30 музичних інструментів. Все, що потрібно – комп'ютер, програмне забезпечення та мікрофон.



Робота над треками

Понад 10 років тому, американська компанія Avid довірила українським інженерам цю розробку і почала співпрацю.

З маленької команди в кілька інженерів, ми стали великою і досвідченою лабораторією. Зараз ми повноцінний центр розробки для Avid. Так само ми покриваємо велику кількість ролей, якщо раніше це було розробка і тестування то зараз ми беремо участь у підтримці, у впровадженні та частково у дизайні

– розповіла Юлія Дубова.

На початку роботи були і складнощі. Під час розробки програми виявилось, що розбиратися в технологіях не достатньо. Потрібно ще й мати й музичні навички.

Спочатку тестувальників намагалися навчити нотам, проте це не спрацювало. Тоді ж компанія GlobalLogic почала шукати людей у музичній індустрії. Навчити ж їх програмувати та тестувати, виявилось легше й це дало результат.

Гітарист гурту Maroon 5, просто в захваті від їх роботи.

Pro Tools - це моя улюблена програма для редагування музики, вона дозволяє робити бездоганне аудіо, особливо це стосується роботи з голосом і загалом роботи зі звуком. Спосіб, у який вона відображає аудіо і узгоджує звуки, це просто у вас все перед очима. Немає жодних сторонніх, дивних шумів, звуки – просто чудові,

– зазначив клавішник та гітарист гурту Maroon 5 Джессі Кармайкл.

Окрім того українські інженери створюють технології, які використовували для запису музики у фільмах "Хоббіт", "Світ Юрського періоду", "Дедпул-2", та у серіалі "Гра престолів".

Українські виконавці, теж не обходяться без цих технологій. Тож створені хіти гурту "Океану Ельзи" та "Другої ріки".

Дивіться відео про українських розробників: