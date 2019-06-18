Adobe створила нейромережу, що вміє розгледіти фотошоп

Американська компанія Adobe разом із працівниками Каліфорнійського університету в Берклі розробили штучний інтелект, який може визначати змінені обличчя людей на фотографіях. Точність такого собі "детектора фотошопу" становить 99%.

Як інформує Рlatfor.ma, зараз нейромережа може визначати втручання поки одного інструмента – Face Aware Liquify (доступний у Photoshop). Цей інструмент використовують для зміни форми обличчя та емоцій.

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Як пояснили розробники, їхня нейромережа – не комерційний продукт. Він є експериментом для пошуку кращого способу розпізнавання маніпуляцій із зображенням.

Як вчили ШІ. Автори завантажили тисячі портретних знімків із інтернету. Далі художники додали внесли свої корективи. Нейромережа вчилась саме на цих змінених фотографіях.

Як ШІ впізнає фотошоп: відео

Тестування показало, що штучний інтелект доволі добре вчився. Адже алгоритм вказував на місця редагування на відфотошопленому фото з точністю в 99 %. Цікаво, що результат людей в аналогічному тесті майже вдвічі нижчий – 53 %.

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