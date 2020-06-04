Компанія Honor выпустила новий смартфон Honor Play 4 Pro. Він отримає кілька цікавих функцій, серед яких вбудований інфрачервоний сенсор для вимірювання температури.

На офіційному акаунті компанії у китайському сервісі Weibo опублікували відео, на якому видно роботу такого датчика.

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Як працює функція

Смартфон може показати температуру користувача після того, як його тримали біля обличчя і зап'ястя людей.

Як відомо, саме підвищена температура може стати симптомом COVID-19, тож така нова функція може бути корисною.

Honor стверджує, що сенсор здатний вимірювати температуру в діапазоні від -20 градусів до +100 градусів Цельсія з точністю до десятої частини градуса.

Що ще цікавого

Honor Play 4 Pro виглядає як типовий смартфон середнього рівня. Він оснащений дисплеєм з роздільною здатністю Full HD +, процесором Kirin 990 у парі з 8 ГБ пам'яті. Також смартфон буде підтримувати мережу 5G.

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