Альянси Wi-Fi та SD припинили співпрацю із Huawei: як це вплине на користувачів

Компанія Huawei залишається в центри торгової між США та Китаєм. Слідом за Google, ARM, Intel, Qualcomm та Broadcom співпрацю з китайським вендором призупинили компанії Wi-Fi Alliance та SD Association.

Як повідомляє СNET, через таке рішення компаній нові смартфони Huawei можуть втратити низку дуже важливих функцій.

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Що відомо про скандал з Huawei? 17 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання китайської компанії Huawei на території країни. Виробника звинувачують в шпигунстві та у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання.



Китайського вендора внесли до "чорного списку" США та заборонили діяльність на території країни. Після такого рішення уряду американські провідні технологічні компанії почали оголошувати про призупинення співпраці із компанією з Піднебесної.

Хто ще розірвав ділові стосунки з Huawei? Першою про розірвання ділових стосунків оголосила Google. Розробник операційної системи Android, на базі, якої працюють смартфони Huawei, більше не постачатиме виробнику операційку та обмежить доступ до фірмових додатків. Однак, це рішення не стосується смартфонів, які вже перебувають в обігу.

Також про припинення співпраці з Huawei оголосили виробники процесорів: ARM, Intel та Qualcomm. У той же час тайванська компанія TSMC – один із найбільших постачальників напівпровідникової продукції на світовому ринку – запевнила, що продовжить співпрацю із китайським вендором.

Далі в мережі почали з’являтися чутки, що компанія Microsoft припинить підтримку ноутбуків виробництва Huawei, які працюють на базі операційної системи Windows. Хоча офіційно редмондці цю інформацію не підтвердили, Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині та видалила Huawei із списку партнерів.



Huawei активно працювала над розробкою та впровадженням технології 5G

Відсторонення від розробки технології 5G. Також уряд США закликав європейські країни відсторонити Huawei від впровадження технології 5G. Зауважимо, саме компанія із Піднебесної зробила чималий внесок в розвиток мереж п’ятого покоління. За заявами представників компанії, у Huawei більше патентів, пов'язаних з 5G, ніж у всіх американських компаній, разом узятих. Компанії належить більше 16 000 патентів в галузі 5G і Huawei росідає перше місце у відповідному рейтингу з часткою 20%. На всі компанії в США, які мають патенти 5G, припадає 15% в даному рейтингу.

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Розірвання співпраці з SD Association. Першою з Huawei розірвала зв'язок некомерційна організація SD Association, що встановлює стандарти карт пам'яті. Китайська компанія вже була виключена зі списку партнерів.

Також в корпорації офіційно підтвердили, що зупинили співпрацю з Huawei через нещодавній наказ Міністерства торгівлі США. Це означає, що Huawei більше не зможе офіційно виробляти і продавати пристрої з підтримкою SD-карт, які використовують стандарти SD Association.

Реакція компанії Huawei

Це ніяк не вплине на використання SD-карт в смартфонах Huawei. Споживачі можуть продовжувати купувати і використовувати ці продукти [карти пам'яті],

– йдеться в повідомленні.

Альтернатива SD-картам. Втім, компанія вже деякий час пропонує у флагманських моделях використовувати карти пам'яті власного стандарту NanoMemory. Вони набагато менші за традиційні microSD-карти і за розмірами нагадують SIM-карти формату nano. Щоправда, знайти в продажу такі накопичувачі вкрай складно.



Huawei має власні карти-пам'яті

Припинення співпроці з Wi-Fi Alliance. Компанія Huawei також була тимчасово виключена з альянсу Wi-Fi. У нього входять найбільші виробники, які беруть участь у спільному розвитку стандарту бездротової передачі даних. Huawei може і далі використовувати Wi-Fi в своїх пристроях, але вона відсторонена від безпосередньої участі в поліпшенні цієї технології.

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Розробка власної операційної системи. Ще одна новина щодо Huawei надійшла з Китаю. У себе на батьківщині компанія зареєструвала нову торгову марку HongMeng. За наявною інформацією, саме так буде називатися власна операційна система Huawei, покликана замінити Android і Windows. Якщо відносини між США і Китай не налагодяться, вона може вийти вже в кінці цього року.

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