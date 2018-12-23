AMD Athlon 220GE та Athlon 240GE: компанія повідомила дату виходу гібридних процесорів

Модельний ряд гібридних процесорів AMD Athlon для настільної платформи AM4 найближчим часом поповниться чіпами Athlon 220GE та Athlon 240GE із 14-нанометрового сімейства Raven Ridge. Нові процесори вже доступні для попередніх замовлень в деяких закордонних рітейлерів, а офіційний реліз ґаджетів запланований на наступний рік.

Про це повідомляє Overclockers.

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За технічними характеристиками новинки багато в чому повторюють зі вже знайомим Athlon 200GE. У їхньому розпорядженні є два ядра Zen з підтримкою багатопоточності, графічний модуль Radeon Vega 3 і 4 МБ кеш-пам'яті третього рівня. Штатний теплопакет заявлений на рівні 35 Вт.

Зміни торкнулися лише робочих частот – Athlon 220GE працює на 3,4 ГГц, а номінальна частота старшого Athlon 240GE дорівнює 3,5 ГГц. Справедливо зазначити, що багато системних плат не так давно "навчилися" розганяти молодший Athlon 200GE через множник аж до 3,9-4,0 ГГц.

Рекомендована ціна гібридного процесора AMD Athlon 220GE становить 65 доларів (близько 1 700 гривень), а старший Athlon 240GE обійдеться мінімум в 75 доларів (близько 2 000 гривень).

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