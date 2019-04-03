AMD офіційно підтвердила дату презентації процесорів Ryzen 3000 та відеокарт Navi

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Коли представлять процесори AMD Ryzen 3000 та відеокарти AMD Navi
Коли представлять процесори AMD Ryzen 3000 та відеокарти AMD Navi / Фото з вільних джерел

Про те, що компанія AMD планує вже цього літа представити перші процесори на архітектурі Zen 2, було відомо вже давно. "Червоний" чіпмейкер анонсував прототип настільного CPU лінійки Ryzen 3000 ще в січні на виставці CES 2019.

За інформацією Overclockers, офіційна презентація нових процесорів для серверів і настільних ПК відбудеться в рамках виставки Computex 2019 в Тайбеї.

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Що анонсує компанія? Поряд з ними будуть анонсовані 7-нанометрові графічні рішення Navi, які замінять собою 14- і 12-нм продукти на архітектурі Polaris і повинні зміцнити позиції Advanced Micro Devices в середньоціновому сегменті ринку ігрових відеокарт.

Деталі презентації. Безпосередньо доповідь глави AMD Лізи Су запланована на 27 травня в 5:00 за київським часом. В ході свого виступу вона надасть "нові подробиці про наступне покоління високопродуктивних платформ і продуктів" компанії.

У їх число увійдуть 7-нм серверні процесори EPYC, десктопні Ryzen 3000 і графічні карти на архітектурі Navi.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Процесори AMD
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