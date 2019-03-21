Американська компанія назвала українця інноватором року

Американська компанія Payoneer, яка є творцем однойменної платіжної системи, оголосила лауреатів премії Entrepreneur of the Year (Підприємець року). У перелік найкращих потрапив українець Максим Петрук. Його назвали підприємцем року.

Як пише ain.ua, експерти обирали переможців із 4500 претендентів. Також були названі найкращі бізнесмени у категоріях "Підприємець року", "Спеціаліст в e-commerce року", "Фрілансер року" та "Партнер року".

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Петрук є засновником компанії WeSoftYou, що займається створенням програмного забезпечення. Він створив її на початку 2018 року. За рік вона зросла з 3 до 23 людей. На рахунку проекту – понад 20 закритих проектів.

Коли мені було 24, я вже 10 років як працював, але вирішив піти в IT-галузь. Ніхто не наймав мене через відсутність досвіду. Саме тоді я зрозумів, що повинен сам створити собі робоче місце. Через рік народився проект WeSoftYou,

– розповів Петрук.

Що таке Payoneer? Це компанія, що розробила платіжну систему, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-переклади. Payoneer є зареєстрованим провайдером MasterCard (Member Service Provider) по всьому світу.



Компанія вже втретє проводить церемонію нагородження Entrepreneur of the Year. Минулого року компанія назвала українку Катю Мірюнюк переможницею в категорії "Фрілансер року".

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