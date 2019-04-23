Американський студент подав до суду на Apple: в чому причина

Студент з Нью-Йорка, 18-ти річний Усман Бах, подав до суду на Apple Inc. Сума позову становить 1 мільярд доларів. Бах заявив, що програмне забезпечення компанії з розпізнавання осіб помилково зв'язало його з серією крадіжок з магазинів Apple.

18-ти річний хлопець стверджує, що був заарештований через помилки в системі безпеки Apple. Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також: Нові iPhone чекають приємні зміни: смартфон стане ще безпечнішим

У позові студент розповів, що у листопаді його заарештували вдома в Нью-Йорку і звинуватили в крадіжці з магазину Apple. За його словами, в ордері на арешт була фотографія, яка не схожа на Баха. Як стверджує хлопець, одна з крадіжок, по якій йому було пред'явлено звинувачення, сталася в Бостоні в день, коли він відвідував свій випускний бал в Манхеттені.

Усман Бах пояснив, що раніше втратив учнівське посвідчення без фотографії, яке, можливо, було виявлено або вкрадено справжнім злодієм і використовувалося для ідентифікації в магазинах Apple.

В результаті, за словами Баха, його ім'я могло бути помилково пов'язано з особою злодія в системі розпізнавання облич Apple. Таку систему, стверджує Бах, компанія використовує в своїх магазинах для відстеження людей, підозрюваних в крадіжці.

Apple і охоронна фірма, яку також називають відповідачем, відмовилися коментувати позов.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно