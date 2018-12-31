Американці створили універсальний екзоскелет: для чого він призначений

Американська компанія Sarcos Robotics до кінця 2019 року закінчить розробку серійної версії повнорозмірного цивільного екзоскелета Guardian XO, який призначений для різних завдань. Варто відзначити, екзоскелет не потребує особливих навичок для управління.

Про це повідомляє IEEE Spectrum.

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На відміну від більшості серійних екзоскелетів, Guardian XO підсилює не частина тіла (наприклад, тільки руки, спину або ноги), а весь корпус працівника цілком. Базова версія дозволить оператору без труднощів піднімати вантажі масою до 35 кілограмів, а посилена – до 90 кілограмів. Співвідношення посилення становить 20 до 1, тобто 90-кілограмовий вантаж буде відчуватися працівником як 4,5 кілограми в руках.



Як виглядатиме екзоскелет Guardian XO

Екзоскелет не вимагає від оператора навичок управління – датчики в конструкції пристрою зчитують напрямок руху і визначають задіяні суглоби, тому екзоскелет самостійно копіює рух оператора.

Від однієї батареї, за словами розробників, пристрій працює до восьмої години, додатково екзоскелет підтримує гарячу заміну акумулятора, що позбавляє від необхідності ставити на зарядку весь пристрій.

Екзоскелет Guardian XO позиціонується як універсальне промислове рішення, яке буде поставлятися виробником як готовий сервіс з обслуговуванням, але конкретна ціна оренди поки що не уточнюється. Восени 2018 року розробники завершили збірку предсерійного прототипу, а першим клієнтам екзоскелети відправлять в 2020 році.

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