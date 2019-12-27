Android 11 навчить смартфони знімати відео по-новому

Кількість камер сучасних смартфонів постійно збільшується, як і роздільна здатність їх сенсорів. За цим ростом не завжди встигають наздогнати розробники програмного забезпечення – деякі обмеження ОС Android щодо запису відео, пов'язані з особливостями вже застарілих стандартів, які діють досі. Вихід 11-ї ревізії популярної ОС повинен "прокачати" можливості зйомки нових гаджетів.

Максимальний розмір відеоролика в 4 ГБ був встановлений для Android-смартфонів ще в 2014-му відповідно до обмежень файлової системи старих моделей. До того ж більшість ґаджетів того часу не були здатні знімати в 4K, а це стрімко заповнює пам'ять пристрою.

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З появою моделей, оснащених накопичувачами великого обсягу, зникла проблема з переповненням сховища, але не з розміром файлів, зазначає Xda-developers.

Як працює запис відео зараз

Зараз ролики, що займають більше ніж 4 ГБ дискового простору, програмно розбиваються на коротші відео. Наприклад, під час запису 4K-відео на Pixel 4 з бітрейтом 48 Мбіт/с чотирьох гігабайт вистачить приблизно на 12 хвилин зйомки, потім камера збереже ролик і почне знімати наступний. В папці DICM відповідно буде зберігатися не один запис, а ціла послідовність файлів.

Новий спосіб запису

Отримані записи можна об'єднати в один файл, але для цього необхідно додаткове програмне забезпечення і вміння ним користуватися. Втім, ситуація незабаром може змінитися – за даними учасників спільноти Android Open Source Project (AOSP), в Android 11 Google зніме встановлене раніше обмеження. В результаті максимальний обсяг відео буде обмежений лише вільним об'ємом накопичувача самого пристрою.

Коли знімуть обмеження

Імовірно новий алгоритм з'явиться в релізній збірці мобільної ОС, поява якої очікується в серпні 2020 року.

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