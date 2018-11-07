Android 9 Pie для Huawei: які смартфони першими отримають оновлення

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Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх смартфонів
Huawei назвала дату виходу Android 9 Pie для 9 своїх смартфонів / Соцмережі

Вже з 10 листопада компанія Huawei для кількох своїх смартфонів почне розповсюджувати стабільну збірки EMUI 9.0, у основі якої лежить Android 9 Pie.

Про це офіційні представники китайського виробника повідомили на сторінках корпоративного блогу в соціальній мережі Weibo.

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Загалом до першої хвилі оновлення програмного забезпечення увійдуть 9 апаратів, що належать до числа флагманів Huawei і Honor попередніх поколінь.

Зауважимо, на відміну від більшості конкурентів, Huawei має намір одночасно випустити апдейт для смартфонів, які вийшли не лише у цьому, а й у минулому році.

Які смартфони Huawei отримають оновлення до Android 9 Pie?

— Huawei P20
— Huawei P20 Pro
— Huawei Mate 10
— Huawei Mate 10 Pro
— Huawei Mate 10 Porsche Design
— Huawei RS Porsche Design
— Honor 10
— Honor V10
— Honor Play


Android 9 Pie для смартфонів Huawei почне пошиварюватися з 10 листопада 

Що нового очікується у EMUI 9.0? Як переконують у Huawei, EMUI 9.0 є одним з найбільш значущих оновлень фірмової оболонки за останній час. Так, розробники компанії виконали велику роботу з оптимізації користувальницького інтерфейсу сумісних апаратів, підвищивши їхню продуктивність в переважній більшості сценаріїв використання, і забезпечили велику гладкість під час зміни кадрів.

Крім того, оновлення містить вдосконалене меню багатозадачності, адаптивні режими контролю за витратою ресурсу акумулятора та підстроювання яскравості дисплея, що подовжують час автономної роботи пристроїв. Водночас просунутий режим GPU Turbo 2.0 підвищує продуктивність графічного співпроцесора сумісних смартфонів, збільшуючи тим самим їх швидкодію в іграх.

До слова, нещодавно прямий конкурент Huawei компанія Xiaomi також оприлюднила список смартфонів, які отримають актуальні прошивки MIUI на базі останнього Android Pie.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 
Теги: Huawei Техно Смартфони Android
Джерело: 24 канал
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