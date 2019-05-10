Android Q отримає гендерно-нейтральних емодзі: як вони виглядають

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Android Q отримає гендерно-нейтральних емодзі
Android Q отримає гендерно-нейтральних емодзі

Компанія Google вирішила додати до нового покоління операційної системи Android Q гендерно-нейтральних емодзі. 53 нові смодзі вже доступні на смартфонах Pixel в бета-версії. Але незабаром компанія додасть їх в усі телефони Android Q.

Як повідомляє видання The Verge, кількість емодзі збільшилася до 3 тисяч. Перші 176 символів випустили у 1999 році.

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Google пішла на такий крок, аби спростити клавіатуру за допомогою більш універсальних символів.

Зі створенням виникли деякі проблеми

Які проблеми виникли у розробників. Деякі з них є абсолютно новими персонажами, а інші отримали нові раси і гендерні комбінації для існуючих смайликів.

Одна із проблем у створенні подібних смайлів полягає у тому, що нині практично неможливо включити всі можливі поєднання тону шкіри і статі в смайли.

Інша проблема полягає в тому, що дизайни смайликів іноді мають різні гендери, коли основний стандарт Unicode не визначає їх. Наприклад, дизайн Google для людини в сауні – жіночий, але на iOS персонаж - чоловічий. Тобто, під час відправки смайлика його стать може змінитись.

Що відомо про Android Q? 8 травня Google офіційно представила нове покоління операційної системи. Розробники додали кілька нових функцій. Наприклад, функція Live Caption, яка перетворює мову у текст. Ще одна цікава новинка –Smart Reply. Вона вбудована в систему повідомлень, тож будь-який додаток зможе пропонувати відповіді у сповіщеннях, а також прогнозувати наступну дію користувача.

Виробник додав новий режим фокусування, який допоможе зосередитися на чомусь конкретному, не відволікаючись на інше. Перелік смартфонів, що незабаром отримають оновлення — за посиланням.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Android Google
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