На Android-смартфонах виявили вірус – заява Google

379 Читать новость на русском
На Android-смартфонах виявили вірус
На Android-смартфонах виявили вірус / 9to5google.com

Компанія Google офіційно повідомила, що на Android-смартфонах був встановлений вірус. При чому хакери заражали смартфони ще під час збирання на заводі.

Як сказано у блозі компанії, смартфони заражають програмою Triada. У Google уточнили, що зараження відбувалося під час установки додаткового програмного забезпечення сторонніх постачальників або ж під час завантаження оновлень.

Читайте також:   Хакери отримали доступ до пошти користувачів Microsoft – підтвердження компанії

В чому небезпека? Вірус спамить рекламою, змінює системні файли і навіть може красти гроші з рахунків користувачів.

Як вирішують проблему. В компанії вже повідомили підприємства про проблему. Там заявили, що намагаються видалити Triada з усіх пристроїв. В Google однак не уточнили назви підприємств, які постраждали.

Вірус Triada знаходили в смартфонах Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 і Nomu S20.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
сьогодні
3572
Теги: хакери Новини Техно Google Техно Інтернет Android
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2701
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 2850
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1921
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1969
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1646
Новини
Більше новин
Залиште відгук