На Android-смартфонах виявили вірус – заява Google

Компанія Google офіційно повідомила, що на Android-смартфонах був встановлений вірус. При чому хакери заражали смартфони ще під час збирання на заводі.

Як сказано у блозі компанії, смартфони заражають програмою Triada. У Google уточнили, що зараження відбувалося під час установки додаткового програмного забезпечення сторонніх постачальників або ж під час завантаження оновлень.

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В чому небезпека? Вірус спамить рекламою, змінює системні файли і навіть може красти гроші з рахунків користувачів.

Як вирішують проблему. В компанії вже повідомили підприємства про проблему. Там заявили, що намагаються видалити Triada з усіх пристроїв. В Google однак не уточнили назви підприємств, які постраждали.

Вірус Triada знаходили в смартфонах Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 і Nomu S20.

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