Anthem оцінили найнижче з усіх ігор студії Bioware

Нещодавно відбувся реліз рольового екшена Anthem від Electronic Arts та Bioware на PlayStation 4, Xbox One та PC (Origin). Разом з тим в мережі з’явилися перші огляди, які вказують на те, що гра не така вже й ідеальна.

Як повідомляє Overclockers, на момент написання матеріалу середній бал Anthem на сайті Metacritic становить 60 балів з 100 можливих на підставі 35 рецензій.

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Відгуки критиків. Зазвичай ігри від Bioware отримують високі оцінки, як від преси, так і від самих геймерів, однак останньому творінню студії не вдалося дотягнутися навіть до спірної Mass Effect: Andromeda (71/100). Тому поки що, Anthem є найбільш низько оціненої грою за всю історію Bioware.

На думку критиків, проблеми Anthem полягають в посередній історії, повторюваних місіях, довгих завантаженнях, жахливій оптимізації.

Трейлер гри Anthem – дивіться відео

Серед плюсів найчастіше згадуються відмінна графіка, чудові пейзажі і захоплюючий геймплей.

Реакція геймерів. До слова, користувачі зустріли Anthem ще більш прохолодно – в середньому вони оцінюють гру на 38/100 балів.

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