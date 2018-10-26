Apple і Samsung оштрафували через обман користувачів

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Apple і Samsung оштрафували
Apple і Samsung оштрафували / wccftech.com

Дві провідні компанії з виробництва смартфонів Apple і Samsung змушені будуть виплатити чималі штрафи в Італії. Місцева влада оштрафувала виробників через "навмисне уповільнення смартфонів".

Про це повідомляє видання ВВС.

Відтак, виробники мають виплатити 5,7 мільйона євро штрафу.

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Компанії звинуватили у тому, що вони "здійснювали нечесну комерційну практику", навмисно сповільнюючи роботу смартфонів, що призводило до того, що продуктивність смартфонів різко падала.

Таким чином, на думку влади Італії, користувачів змушували купувати нові смартфони. Щоправда, у Samsung ці звинувачення заперечують.

"Ми не випускали програмного забезпечення, яке зменшувало продуктивність роботи Galaxy Note 4. Навпаки, Samsung завжди розробляла оновлення, які давали змогу користувачам отримати найкращий досвід користування смартфонами з усіх можливих", – виправдовуються у Samsung.

Там також додали, що "розчаровані" рішенням італійського регулятора і мають намір оскаржити його.

В компанії Apple це рішення поки не прокоментували.

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Теги: Техно Смартфони Apple Samsung
Джерело: Техно
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