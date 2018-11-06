Apple почала продавати відновлені iPhone 8 і 8 Plus на 100 доларів дешевше

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Apple почала продавати відновлені iPhone 8 і 8 Plus
Apple почала продавати відновлені iPhone 8 і 8 Plus / Фото з відкритих джерел

Компанія Apple оновила розділ онлайн-магазину, де продають відновлену продукцію, додавши до розділу смартфони iPhone 8 і 8 Plus. Відновлені смартфони продають на 100 доларів дешевше, ніж нові.

Про це пише видання itc.ua.

Так, відновлені iPhone 8 і 8 Plus можна придбати у трьох кольорах: сірому, сріблястому та золотистому. Щоправда, доступна лише модифікація з 64 ГБ вбудованої пам'яті.

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Відновлений iPhone 8 оцінений у 499 доларів (майже 14 тисяч гривень), а 8 Plus коштує 599 доларів (16 800 гривень).

До речі, якщо користувач придбає офіційного відновлений смартфон в повній комплектації зі стандартною річною гарантією, він також отримує право купити розширену гарантію Apple Care +, як для нових iPhone 8 і 8 Plus.

Apple почала продавати відновлені iPhone 8 і 8 Plus

Відновлений iPhone 8 можна купити на 100 доларів дешевше

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Теги: Apple iPhone Техно Смартфони
Джерело: Техно
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