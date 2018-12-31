Apple теж вирішила випустити гнучкий смартфон

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Apple готує власний гнучкий смартфон
Apple готує власний гнучкий смартфон / appadvice.com

Компанія Apple піддалась загальній тенденції та вирішила теж створити гнучкий смартфон . Корпорація запатентувала модель гнучкого iPhone.

Про це пише PattentlyApple.

Як відомо, Huawei та Samsung вже незабаром мають презентувати свої версії гнучких смартфонів. Схоже, Apple вирішила не відставати від цієї тенденції.

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Цікаво, що майбутній iPhone буде відрізнятись від аналогів конкурентів тим, що зможе вигинатися в обидва боки.

Ймовірно смартфон матиме OLED-дисплей зі спеціальним покриттям. Це допоможе уникнути виникненню тріщин та інших пошкоджень.

 

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Теги: Техно Смартфони Apple
Джерело: Техно
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