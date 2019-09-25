Apple виявила нову небезпечну уразливість в iOS 13 та iPadOS

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Apple виявила нову небезпечну уразливість в iOS 13 та iPadOS
Apple виявила нову небезпечну уразливість в iOS 13 та iPadOS / unsplash

Екранні клавіатури від сторонніх виробників дають змогу замінити стандартний метод вводу на iPhone на більш зручний. Однак після релізу iOS 13, iPadOS та iOS 13.1 на офіційному сайті Apple з’явилося попередження щодо небезпеки використання подібних утиліт.

У чому проблема? Купертінівці закликали користувачів відмовитися від альтернативних рішень через небезпеку витоку даних "на сторону", повідомляється на офіційному сайті Apple.

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Проблема, за даними вендора, полягає в тому, що під час роботи сторонні клавіатури можуть запитувати доступ до системного розділу пам'яті ґаджета. І навіть якщо користувач відмовить у наданні такого доступу, програми його отримають.

Як себе уберегти? Apple підкреслює, що дана уразливість не стосується штатних клавіатур і не впливає на віртуальні клавіатури, які не потребують повного доступу. Компанія заявила, що виправить уразливість в найближчому оновленні iOS 13 та iPad OS.

Поки ж користувачам рекомендують відкрити меню "Налаштування – Загальні – Клавіатура – Клавіатури" і ознайомитися з встановленими сторонніми додатками, які можуть використовувати повний доступ до системи. До офіційного виправлення бага будь-які сторонні клавіатури рекомендується видалити з iOS-пристроїв.

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно Apple iOS Кібербезпека
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