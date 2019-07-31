Bentley анонсувала преміальний гібридний електрокар Bentayga

Слідом за концептуальним електрокаром із футуристичним дизайном компанія Bentley представила нову версію кроссовера Bentayga. Новинка із гібридним двигуном зберегла характеристики попередники, водночас зменшивши кількість шкідливих викидів в умовах міста.

Характеристики. Як повідомляє popsci.com, Bentley Bentayga оснащений комбінацією з системи електричних двигунів і трилітрового бензинового V6 з турбонаддувом.

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Потужність двигуна внутрішнього згоряння становить 335 л. с., електроприводу – 126 л. с., а в гібридному режимі модель забезпечить до 443 л. с.

До 100 км/год Bentayga розганяється за 5,2 секунди, максимальна швидкість автомобіля – 254 кілометри на годину.



Преміальний автомобіль Bentley Bentayga перетворили на гібридний

Зарядка електрокару відбувається за допомогою фірмового блоку живлення, виконаного в преміальному дизайні та займе близько 2,5 годин, а от від розетки напругою 110 В заряджати вбудовані акумулятори доведеться протягом 7,5 годин.



Bentley Bentayga вийде на ринок на початку 2020 року

Дата виходу. Bentley має намір представити гібридний суперкар на початку 2020 року. За словами представника компанії Уейна Брюса, до 2023 року кожна нова модель бренду буде оснащуватися гібридним приводом, а до кінця 2025 року компанія має намір представити повністю електричний автомобіль.

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