Біткойн допоміг вистежити користувачів сайту з дитячим порно

Спецслужби змогли вистежити чоловіка з Південної Кореї, якого звинуватили в організації сайту з дитячим порно Welcome to Video. Крім того, знайшли і клієнтів сайту завдяки аналізу ланцюжків платіжних транзакцій у біткойні.

Як пише The Verge, цей сайт назвали найбільшим ринком експлуатації дітей за обсягом контенту.

Важливо: Знайшли новий спосіб слідкувати за людьми: деталі

Чон Ву Сона арештували у березні минулого року, тоді ж конфіскували сервер, який забезпечував роботу порноресурсу.

Як допоміг біткойн? Загалом у США та в інших країнах арештували 337 ​​людей, їх звинуватили у можливому використанні сайту. Вони купували доступ до відео за допомогою біткойнів. Саме ланцюжки криптовалюти допомогли їх вистежити.

Силовики проаналізували публічну бухгалтерську книгу біткойнів. Їм вдалось прив'язати адресу криптовалюти до реальних імен. Це дало змогу правоохоронцям визначити місцезнаходження сервера, на якому розміщувався сайт з відео із експлуатацією дітей.

Welcome to Video можна було знайти в мережі Darknet. Там було розміщено понад 250 тисяч унікальних роликів. Загалом виявили 8 терабайт відео, 45% з яких містили кадри з сексуальною експлуатацією дітей.

Що таке біткойн? Це електронна валюта, що функціонує завдяки механізму асиметричного шифрування. Загалом у світі є близько тисячі видів криптовалюти, але бійткойн – найпопулярніша. Одиницею криптовалюти є код, який виникає через складні комп’ютерні математичні обчислення.



Загалом у світі не так багато користувачів цієї криптовалюти і вона значно поступається звичайній валюті. Але популярність біткойна постійно зростає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно