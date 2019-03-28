Бренд Nokia випустить смартфон з "діркою" в екрані

Компанія HMD офіційно підтвердила презентацію нового смартфона Nokia X71. За утками, у всьому світі він з’явиться під назвою Nokia 8.1 Plus. Презентація відбудеться 2 квітня.

Як пише Gsmarena, смартфон отримає подвійну основну камеру Zeiss: 48 Мп основний датчик і додатковий надширококутний (120 градусів).

До речі, цей пристрій стане першим під брендом Nokia, що отримає селфі-камеру, яка розташована у "дірці" в дисплеї. Діагональ диспл6ея складе 6,22 дюйма.

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За чутками, пристрій буде оснащений процесором середнього рівня Snapdragon 710.

Про ціну та дату виходу у продаж наразі нічого невідомо. Більше деталей дізнаємось вже 2 квітня під час презентації.

Так виглядатиме Nokia X71

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