Бренд Nokia випустив смартфон з "діркою" в екрані: характеристики новинки

Компанія HMD Global випустила свій варіант смартфона зі так званою "діркою" в екрані. Новинка отримала назву Nokia X71. Пристрій працює на базі процесора Snapdragon 660.

Як інформує The Verge, смартфон отримає 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Новинка оснащена екраном PureView Display діагоналлю 6,3 дюйма і роздільною здатністю 2316х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,3: 9. Ємність акумулятора становить 3500 мАг. Він також отримав традиційний 3,5 мм роз'єм для навушників.

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Камери

Що стосується фішки новинки – дірки в екрані, то вона призначена для селфі-камери. Її роздільна здатність – 16 Мп.

Основна камера складається із трьох модулів від Zeiss c сенсорами із роздільною здатністю 48, 8 і 5 Мп. При цьому камери доповнені двокольорового світлодіодним спалахом і функціями для автоматичного розпізнавання сцени.

Ціна

Вартість Nokia X71 стартує від 345 євро, або 385 доларів (це 10 400 гривень). Новинка надійде у продаж 30 квітня.

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