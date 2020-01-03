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Apple вперше за 28 років візьме участь у виставці CES 2020

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Apple відвідає CES 2020 / Gizmodo

Компанія Apple з'явиться на міжнародній виставці CES 2020 в Лас-Вегасі для того, щоб продемонструвати систему розумного будинку Apple HomeKit. Також низка компаній продемонструють свої гаджети для системи розумного будинку, які працюють з голосовим помічником Apple – Siri.

Що ще покаже Apple

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Виконавчий директор Apple Джейн Хорват планує 7 січня виступити з доповіддю в секції, присвяченій конфіденційності споживачів. Цю інформацію підтверджує сайт CES. Водночас нових пристроїв Apple презентувати не збирається.

Компанія з Купертіно офіційно не брала участь у виставці CES з 1992 року. Тоді Apple презентувала портативний комп'ютер Newton.

Що покажуть інші техногіганти

На CES 2020 Amazon та Google будуть просувати існуючих цифрових помічників через свої власні гаджети, підключені до Інтернету, і аналогічні продукти інших виробників. Передбачається, що обидва гіганти представлять нові програмні функції і поділяться статистикою.

Consumer Electronic Show 2020 пройде в Лас-Вегасі з 7 по 10 січня.

Що таке CES 2020?Це виставка споживацької електроніки, яка проводиться щороку у січні у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Ця виставка організовується та фінансується торговою організацією Consumer Electronics Association. На цій виставці демонструються найновіші розробки у сфері побутової електроніки з усіх куточків світу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Apple Техно IT-бізнес
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