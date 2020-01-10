24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Через збій у роботі Vodafone користувач купив 500 SIM-карт за 75 гривень

241 Читать новость на русском
У роботі Vodafone стався збій / mediasat.info

Через збій в системі інтернет-магазину Vodafone українець придбав 500 SIM-карт практично безкоштовно. Стандартна ціна стартових пакетів Supernet в інтернет-магазині Vodafone становить 25 гривень, але через збій вони коштували 0,10 гривень.

Цю історію розповів сам користувач якого звати Григорій виданню Liga.tech.

Цікаво: Google відключила розумний будинок Xiaomi: що трапилося

Він каже що це був акційний розпродаж стартових пакетів. На Різдво стався збій і ціна на пакет Supernet 4G Start склала 10 копійок. Зараз на цю пропозицію в магазині є повідомлення "немає в наявності", але кеш Google зберігає інформацію про копійчану ціну.

Користувач зміг придбати по 10 копійок 500 SIM-карт. З урахуванням доставки за всю покупку він заплатив 75 гривень.

Через збій у роботі Vodafone користувач 500 SIM-карт за 75 гривень

У Vodafone назвали ситуацію збоєм в роботі 

Як відреагували у Vodafone

Щоправда, в магазині це замовлення скасували та повернули йому гроші. Але Григорій вдруге зумів виконати цю покупку. У службі підтримки відмовлялися виконувати це замовлення, наголосивши що це була помилка.

Та згодом позицію змінили. Григорію повідомили, він отримає своє замовлення за сплачені ним гроші.

Через збій у роботі Vodafone користувач 500 SIM-карт за 75 гривень

Разом із доставкою користувач заплатив 75 гривень

"Оскільки купівля відбулася, клієнт отримає своє замовлення за тією ціною, яку за нього заплатив", – повідомила прес-секретар оператора Вікторія Павловська.

Григорій підтвердив, що з ним вже зв’язались і запевнили, що він отримає замовлення протягом 4 днів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні
46262
Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Інтернет Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 січня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 26447
5 січня 22:09 Найкращі смартфони Xiaomi 2019 року – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 2938
5 січня 13:05 Фото чорної діри, місія New Horizon та нова ракета від Маска: космічні підсумки 2019 року
Михайло Года 889
4 січня 22:02 Що таке астероїд Бенну і чому він небезпечний?
Назар Токар 2471
4 січня 08:08 15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
7355
Новини
Більше новин
Залиште відгук