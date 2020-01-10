Через збій у роботі Vodafone користувач купив 500 SIM-карт за 75 гривень

Через збій в системі інтернет-магазину Vodafone українець придбав 500 SIM-карт практично безкоштовно. Стандартна ціна стартових пакетів Supernet в інтернет-магазині Vodafone становить 25 гривень, але через збій вони коштували 0,10 гривень.

Цю історію розповів сам користувач якого звати Григорій виданню Liga.tech.

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Він каже що це був акційний розпродаж стартових пакетів. На Різдво стався збій і ціна на пакет Supernet 4G Start склала 10 копійок. Зараз на цю пропозицію в магазині є повідомлення "немає в наявності", але кеш Google зберігає інформацію про копійчану ціну.

Користувач зміг придбати по 10 копійок 500 SIM-карт. З урахуванням доставки за всю покупку він заплатив 75 гривень.

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Щоправда, в магазині це замовлення скасували та повернули йому гроші. Але Григорій вдруге зумів виконати цю покупку. У службі підтримки відмовлялися виконувати це замовлення, наголосивши що це була помилка.

Та згодом позицію змінили. Григорію повідомили, він отримає своє замовлення за сплачені ним гроші.

Разом із доставкою користувач заплатив 75 гривень

"Оскільки купівля відбулася, клієнт отримає своє замовлення за тією ціною, яку за нього заплатив", – повідомила прес-секретар оператора Вікторія Павловська.

Григорій підтвердив, що з ним вже зв’язались і запевнили, що він отримає замовлення протягом 4 днів.

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