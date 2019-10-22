Чи варто заклеювати камеру на ноутбуці: експерт оцінив ризик

Багато користувачів бачили заклеєну камеру на ноубтуці, дехто і сам її закривав. При цьому інші називали їх параноїками. Чи справді такий метод зможе захисти приватне життя користувачів, та чи дійсно загроза стеження через вебкамеру реальна?

Дослідник вірусних загроз Антон Черепанов каже, що більшість повідомлень на кшталт "ми отримали відео із твоєї вебкамери" – це фейк. Про це він розповів в інтерв’ю tech.liga.net.

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За його словами, таким чином хакери намагаються обдурити користувача і видурити в нього гроші.

"У 90% випадків – це лише обман. Лише в окремих випадках, які ми знаходили, дійсно під шкідливі програми мали можливість стежити за користувачем…Є також шкідливе програмне забезпечення, яке може стежити через вебкамеру. Але це рідко трапляться. Зазвичай і звуку досить", – пояснює експерт.

На запитання чи особисто він заклеює камеру відповів:

Я не закриваю. Мені все одно.

В чому тоді загроза? Також він додав, що прослуховувати користувачів хакерам значно простіше. Шкідливе ПЗ може потрапили через електронні повідомлення або навіть через фізичний контакт.

Навіть Цукерберг заклеював камеру

"Якщо це ноутбук, то елементарно. Ви отримуєте шпигунську програму поштою або іншим способом. Навіть іноді фізичний доступ використовується. Наприклад, людина залишає свій ґаджет і готелі. Тоді зловмисники зламують його і встановлюють шкідливий код, який стежить за вами", – розповів Черепанов.

При цьому він додав, що такі схеми часто використовують до високопоставлених чиновників чи бізнесменів. Проти звичайних людей використовують простіші хакерські схеми.

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