Чи зможе штучний інтелект перевершити людину: Джек Ма про майбутнє

Засновник Alibaba Group Джек Ма виступив на Київському міжнародному економічному форумі. Окрім порад для українських бізнесменів підприємець розповів про своє бачення майбутнього та ставлення до штучного інтелекту.

Штучний інтелект та людина. Існує усталена думка, що невдовзі роботи на базі штучного інтелекту повністю замінять людей на робочих місцях. Деякі люди притрумуються думки, що машини в найближчому майбутньому й взагалі поневолять усе людство. Однак набагатша людина Китаю, успішний бізнесмен та засновник групи компаній Alibaba Group Джек Ма дотримується дещо іншої думки.

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Відомий китаєць переконаний, що люди просто не можуть створити щось більш розумніше, ніж вони самі.

Люди використовують свій мозок менше ніж на 7%. Ви дійсно думаєте, що ми можемо створити, щось таке, що буде розумнішим за нас?

– наголосив Джек Ма.

Майбутнє та освіта. Окрім того, під час свого виступу підприємець розповів, яким він бачить майбутнє. Він підкреслив, що технологій не варто боятися, їх потрібно використовувати у своїх цілях на свою користь. Також Джек Ма підкреслив, що навіть в далекому майбутньому машинам не вдасть замінити людей.

В машин є чіпи, а у людей є серця. Ніщо не замінить людського серця. Проблема в тому, що ви недостатньо хороші на своїй роботі. Якщо це дійсно так, тоді знайдуться кращі за вас,

– зауважив відомий китаєць.

Також Alibaba розповів про те, як можна уникнути переваги штучного інтелекту над людиною. Він переконаний, що починати потрібно зі шкіл, садочків та університетів. Джек Ма підкреслив, що потрібно змінити систему освіти та робити акценти на інших цінностях у дітей.

В майбутньому машини стануть розумнішими: вони не втомлюватимуться, краще навчатимуться. Для того, аби наші діти були кращими за машини, нам потрібно навчити їх креативності та інноваційності. Тоді вони будуть значно кращими за машини. Штучний інтелект не потрібно боятися, ви завжди можете стати кращими за нього,

– резюмував Джек Ма.

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