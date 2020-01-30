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Чоловік у фаті, Місіс Клаус та білий ведмідь: каталог Emoji отримає 117 нових смайликів

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Нові Emoji з'являться в другому кварталі 2020 року / 9to5mac

Unicode затвердила оновлення набору Emoji 13.0. В новому наборі з'являться 62 нових смайлики і 55 нових варіантів статі та кольору шкіри.

Що нового в оновленому наборі смайликів

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У Emoji 13.0 додані нові тварини, в тому числі білий ведмідь і тюлень, прапор транссексуалів, смайлик усміхненого обличчя зі сльозою, ніндзя та італійський жест рукою (поштовхи однією рукою з пальцями, зібраними разом), бумеранг і багато іншого.

Особливу увагу в наборі приділено гендерній нейтральності: наприклад, емодзі годує дитину виконана у варіанті з чоловіком, жінкою і нейтральною статтю. Є й чоловік у весільній фаті, і Місіс Клаус.

Переглянути всі додані смайлики можна у цьому відео:

Коли можна використовувати нові смайлики

Emoji 13.0 з'явиться в iPhone, iPad і Mac восени з виходом мажорного оновлення операційних систем, у випадку з Android – з релізом Android 11 у другій половині 2020 року.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Android Apple
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