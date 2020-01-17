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Чоловік забув в Uber iPhone Xs Max та повернув його через OLX

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Як власник повернув сій iPhone Xs Max / hitech.vesti

Цікава історія трапилась із киянином на Новий рік. У ніч з 31 грудня на 1 січня чоловік викликав Uber і забув свій iPhone Xs Max на сидінні машини. Та йому вдалось повернути девайс за допомогою порталу OLX.

Як пише ain.ua, киянин Віктор Глущенко після інциденту звернувся до водія за допомогою, однак той загубленого iPhone не знайшов.

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Як повернув iPhone

Киянин придумав кмітливий план. Він повернув девайс за допомогою підставних покупців.

Через якийсь час на зареєстровану пошту він отримав повідомлення, що крадений смартфон з'явився в продажу на OLХ за 19 000 гривень.

Киянин попросив знайому дівчину Юлю зв'язатися з продавцем та задати пару уточнюючих питань і домовитися про зустріч.

На зустріч дівчина пішла з ще одним знайомим Віктора. А сам Віктор під час зустрічі стояв біля вітрини. Цілком очікувано, продавцем виявився водій Uber. На зустрічі він розповідав, що телефон знайшов в машині під сидінням, але нібито не зміг зв'язатися з власником, тому що пристрій було заблоковано.

"Уже на місці прийшла ідея, що безкарно відпустити його не можна і я запропонував йому всі гроші, які у нього є, перевести на рахунок фонду "Таблеточки". Прямо на місці зайшли на сайті зробили внесок. Так звичайний злодій став майже Робін Гудом ", – розповів власник пристрою.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Києва Техно Новини Техно Смартфони iPhone iPhone Xs Max Uber
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