Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк

Попри непросту ситуацію на українському ринку компанія Dell Technologies вкладає значні інвестиції у вітчизняний бізнес. Про перспективи бізнесу в Україні, ризики на ринку, а також про вплив політичних баталій на бізнес розповіла генеральний менеджер Dell Technologies у кластері країн, до якого входять Україна, Білорусь, Азербайджан, Молдова, Вірменія та Грузія, Ірина Волк.

Хто така Ірина Волк? Ірина очолила Dell Technologies у нашому регіоні у вересні 2018 року. До цього вона кілька років входила до складу ради директорів "Microsoft Україна". Раніше, з 2010 року, Ірина Волк працювала в представництві Samsung в Україні, де керувала підрозділом Telecom у 6 країнах (Україна, Білорусь, Молдова, Латвія, Литва, Естонія).



Ірина Волк має ступінь кандидата економічних наук, ступінь магістра в галузі інженерних технологій і комп'ютерних наук НТУУ "КПІ". Бізнес-освіту вона здобула за програмою Global Executive MBA в IE Business School (Іспанія).

Читайте також: Український стартап подав до суду на Apple: деталі резонансної справи

Чим український ринок цікавий для Dell Technologies?

Україна є ядром кластера, який я очолюю. Нам цікавий вітчизняний ринок із кількох аспектів. Так, із точки зору розмірів ринку – це нині найбільший бізнес для Dell Technologies. Крім того, компанія займає лідируючі позиції на українському ринку за багатьма напрямками. Тут сформовано вже достатньо великий ринок для реалізації усіх наших амбіцій.

Для багатьох наша компанія досі асоціюється із ноутбуками. Але ми вже дуже далеко відійшли від образу виключно виробника техніки для кінцевого споживача. На цьому варто наголосити, оскільки тут є частина відповіді на питання "чим цікавий український ринок?". Dell Technologies нині – це родина компаній, до якої входять 7 учасників: добре відомий бренд Dell (ПК, монітори, інші рішення для кінцевих споживачів), Dell EMC (інфраструктурні рішення для роботи із даними, сховища, сервери, продукти для дата-центрів), Pivotal (продукти для віртуалізації та хмарних обчислень), RSA (забезпечення інформаційної безпеки), Secureworks (послуги із захисту ПК, мереж), Virtustream (ПЗ для управління хмарними обчисленнями, IaaS) та VMware (розробник ПЗ для віртуалізації).

Ірина Волк про інвестиції Dell Technologies в Україну

Тобто родина Dell Technologies пропонує дуже широкий спектр IT-рішень: для інфраструктури, для керування всім розмаїттям хмарних середовищ, для оснащення робочих місць, для забезпечення належного рівня захисту, для всіх технологічних аспектів, які передбачає цифрова трансформація.

По-перше, у нас є рішення і продукти для ІТ-трансформації – без цього фундаменту було б неможливо впроваджувати зміни, тому що аби запустити інновацію, як то штучний інтелект, IoT, масивні хмарні обчислення, треба мати інфраструктуру для цього.

По-друге, не варто недооцінювати ту роль, яку відіграє оснащення робочих місць, адже талановиті спеціалісти, особливо молодь, потребують новітніх рішень, їх уже не влаштує "олдскульна" техніка, і тут справа не в чиїхось забаганках, а у якості інструментів для роботи. Очевидно ж що чим кращий інструмент, тим ефективніше й продуктивніше із ним працювати. Але, на жаль, далеко не всі належним чином трансформують робочі місця. Ба, більше, можуть ігнорувати такі вимоги часу, як налаштування віддаленої роботи.

По-третє, безпека та захист. Розвиваються технології, підвищується фах спеціалістів. Водночас розвиваються технології для атак, і свою майстерність відточують хакери. Належний рівень безпеки – це навіть більше, ніж must-have. Це основа із основ. Ми говоримо про те, що основою для цифровізації є данні, їх порівнюють з активом або валютою, але не всі компанії готові захистити цей актив. Нещодавнє дослідження Data Protection Index, проведене за підтримки Dell Technologies, підтвердило те, що бізнес уже несе збитки не тільки через збої та/або атаки, але й через штрафні санкції через неналежний рівень збереження даних. 12% компаній, котрі брали участь в опитуванні для цього дослідження, вже стикнулися із необхідністю сплачувати штрафи. Тобто питання безпеки стоїть дійсно гостро.

Можу з упевненістю сказати, що ми представляємо саме ті рішення, яких потребують вітчизняні компанії, з огляду на те, на якій стадії трансформації перебуває Україна зараз та планує просунитися надалі. Йдеться про хмарні обчислення, рішення для впровадження технологій штучного інтелекту, концепції IoT, роботу у мультихмарних середовищах, бізнес-аналітику тощо. Підкреслю, що у портфоліо Dell Technologies є лінійки не тільки для корпорацій, котрі мають великі бюджети, але й для малого й середнього бізнесу.

На яких сферах Dell Technologies має намір сфокусувати зусилля та ресурси?

Один із напрямів, який ми виокремили для себе – це державний сектор. Ми бачимо тут значні перспективи, адже поки він сильно відстає у плані IT-інфраструктури, що заважає впроваджувати цифровізацію. Нам здається очевидним, що у цей напрямок вкладатимуться ресурси.

Звісно, в Україні є успішні приклади компаній, котрі вже далеко просунулися у питанні втілення новітніх технологій. Але є великий прошарок тих, хто перебуває на початкових стадіях цифрової трансформації. При цьому наш ринок не унікальний. Насправді, численні дослідження підтверджують, що відсоток digital-лідерів коливається у межах 5-7% від загалу. Одне із найсвіжіших досліджень Digital Transformation Index, проведених за підтримки Dell Technologies, продемонструвало, що тільки 5% компаній вийшли на провідні позиції перетворень та можуть називатися лідерами цифрової трансформації.

Читайте також: Цифра дня: скільки інвестицій залучили українські IT-компанії за минулий рік

Водночас, можна побачити загальносвітові тенденції, які ми спостерігаємо на локальному рівні – скорочується відсоток організацій, котрі дуже відстають у темпах перетворень. Тобто все більше компаній стають адептами цифровізації.

Дослідження щодо IT-трансформації бізнесу

Розкажіть детальніше про співпрацю з державним сектором. Чи вже є якісь напрацювання?

Звісно, історія нашої співпраці налічує не один рік, і минулого року у нас було кілька цікавих проектів.

Що я можу сказати, опираючись на мій досвід, що з одного боку, тут є труднощі, адже доводиться мати справу із обмеженнями регуляторного та бюджетного характеру. Так, це той іще challenge. Але з іншого боку, потенціал там колосальний. Рідко яке із держпідприємств є цифровізовано на належному рівні. Але ми бачимо розуміння того, що без змін зараз ніяк. Тому ми намагаємося надавати нейтральні поради, щоб знайти найбільш ефективні шляхи трансформації державних підприємств та установ.

З якими ризиками зіштовхується ваша кампанія на українському ринку?

Ризики завжди існують у країнах, які розвиваються. Тому ми постійно тримаємо руку на пульсі, щоб встигати вчасно реагувати. Це не тільки про вибори, бо ми пережили вже не одну виборчу кампанію. Будемо чесними, на жаль, у нас поки немає стійкої системи координат, де бізнес може комфортно розвиватись, вона перебуває на стадії створення.

Читайте також: Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок

Але знову звертаючись до глобального досвіду можу зазначити, що розвинуті ринки не демонструють тих високих темпів перетворень, як ринки, котрі розвиваються, і котрі мають шанси переграти гравців із розвинутих ринків. Це підтверджується дослідженням, яке я тут згадувала.

Dell Technologies має намір і далі співпрацювати з державним сектором

Ми бачимо, що, наприклад, Бразилія та Індія демонструють вищі темпи цифровізації, ніж Японія та Франція.

Зачіпаючи тему політики, як гадаєте, наскільки серйозно можуть вплинути вибори та політичні баталії на ведення бізнесу?

Будь-які резонансні політичні баталії негативно впливають на ведення бізнесу. Є хороший вислів "гроші люблять тишу". Чим стабільніша ситуація на ринку, чим більша впевненість у завтрашньому дні, тим стабільніше розвивається бізнес. Ми сподіваємось, що кардинально курс країни не буде змінено і новий президент сформує сильну команду.

Звичайно, рік президентських і парламентерських виборів є доволі тривожним для бізнесу. Але, з іншого боку, вітчизняний бізнес уже звик до постійних змін. Тож ми намагаємось бути гнучкими. Навіть якщо виникають короткострокові труднощі, то ми налаштовані на довготривалу перспективу, котра включає інвестиції в Україну.

Другу частину інтерв'ю з Іриною Волк читайте незабаром.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно