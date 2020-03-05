Curiosity отримав зображення Марса в рекордній роздільній здатності: фото

За майже 8 років своєї роботи ровер Curiosity зробив чимало знімків поверхні Марсу. Однак нещодавно опублікована NASA панорама Червоної планети виділяється на фоні ранніх знімків своєю високою роздільною здатністю, що дає змогу детально ознайомитися із пейзажами планети.

Що відомо про знімки

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На панорамному 1,8-гігапіксельному знімку добре видно кратер Гейла, в якому зараз перебуває марсохід. Зображення "склеїли" з більш ніж тисячі окремих фотографій, зроблених за допомогою телеоб'єктива Mastcam.

Панорамний знімок Марсу – дивіться відео

Ще одне, з роздільною здатністю 650 Мп, зробили за допомогою камери з фіксованою оптикою, яка захопила в кадр і самого "фотографа".



Нові зображення Марса



Нові зображення Марса (щоб відрити фото у повному розмірі – натисніть на них)

Як робили знімки

Вихідні зображення отримали в кінці листопада 2019 року. За даними NASA, відсутність спеціальних завдань на той момент дала змогу дослідникам виділити на фотосесію по шість з половиною годин протягом чотирьох днів. Щоб рівень освітлення при зйомці різних кадрів залишався однаковим, доводилося робити їх в один і той же час місцевої доби.

Ознайомитися зі знімками з оригінальною роздільною здатністю (29164x8592 та 88797x22958 пікселів) можна на офіційному сайті проєкту.

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