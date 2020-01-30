Розробники Cyberpunk 2077 прокоментували чутки про розорення

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація, що компанії CD Projekt загрожує банкрутсво через перенесення дати виходу гри Cyberpunk 2077. Також повідомлялося про масові звільнення співробітників компанії. Однак, CD Projekt були готові до перенесення дати, а звільнення відбулися з інших причин.

У ситуації розібрався портал CD Action, який звернувся до CD Projekt за коментарем.

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Як звільнення коментує компанія

Представники видавництва відзначили, що дізналися про перенесення релізу Cyberpunk 2077 в день офіційного анонса – 16 січня. При цьому, за їхніми словами, компанію проінформували в рамках прийнятих на ринку правил: розробники не зобов'язані були розкривати свої плани заздалегідь.

Також існує версія, що перенесення дати виходу може негативно вплинути на студію загалом. Зокрема, починаючи з 2018 року аналітики стверджують, що CD Projekt на межі банкрутства. Розробники покладають великі надії на свій масштабний проєкт, а тому, у разі його провалу, студія змушена буде закритися. Зокрема, CD Projekt підготувалася до масштабної маркетингової акції Cyberpunk 2077, але через перенесення дати релізу багато матеріалів довелося переробляти. Згідно з недавніми чутками, саме це стало причиною масових звільнень у видавництві.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Компанія спростувала цю інформацію, але не розкрила справжніх причин скорочень.

Раніше CD Projekt і CD Projekt RED повідомили, що зміни в штаті видавництва ніяк не вплинуть на випуск прийдешніх тайтлів, в тому числі і Cyberpunk 2077.

Дата релізу гри

Нагадаємо, що реліз довгоочікуваної RPG тепер призначений на 17 вересня 2020 року.

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