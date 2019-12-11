Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
Нещодавно новий комп’ютер від Apple – Mac Pro (2019) – офіційно надійшов у продаж. Наразі він недоступний в Україні, але вартість його повної топової комплектації у США шокує – це 59 647 доларів (1 413 000 гривень).
У комплектацію входить Apple Mac Pro (2019):
До теми: Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
- Персональний комп’ютер за 52 599 доларів;
- Монітор Apple Pro Display за 5 999 доларів;
- Також у вартість додаємо спеціальну підставку за 999 доларів;
- Фірмовий трекпад – 50 доларів.
За ці гроші можна купити дуже багато чого. Якщо ви маєте "зайві" 59 647 доларів (або 1 413 000 гривень) і роздумуєте у що їх можна інвестувати, Техно 24 підібрав кілька цікавих альтернатив.
Що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)
- Наприклад, виможете купити однокімнатну квартиру у Києві. Новобудову у Печерському районі столиці можна придбати за 1 440 000 гривень.
- Ще одна цікава альтернатива – новий електропікап від Tesla – Cybertuck, який Ілон Маск представив у листопаді. Щоправда, наразі його купити ще не можна – він надійде у продаж не раніше 2021 року. Базова модифікація такої машини обійдеться у 39 900 доларів (тобто 956 600 гривень за нинішнім курсом).
До теми: Фото дня: Ілон Маск проїхався на Cybertruck вулицями Лос-Анджелеса
- Якщо ви фанат водних видів транспорту, то зверніть увагу на яхти. Модель яхти Bayliner VR5O Cuddy, яка була у вжитку, в Україні можна купити за 1 180 820 гривень.
- Або ж краще придбайте нерухомість на острові Хіос ( Греція). Це ж значно приємніше проводити час біля моря, аніж за комп’ютером. Котедж на Хіосі можна знайти за 1 180 822 гривень.
- Ще більше вражень можна отримати у космосі. І за такі гроші – це цілком реально. NASA вже продають квитки на Міжнародну космічну станцію за 829 120 гривень. Перший такий туристичний політ запланований на 2020 рік.
- Ну і на останок пропонуємо вам стати акціонером Apple. Одну акцію компанії можна купити за 6 348 гривень за акцію. А за 59 647 доларів можна придбати 222,5 акцій.
Замість Apple Mac Pro (2019) можна купити і багато чого іншого
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі