Cybertuck або котедж на острові: що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)

Нещодавно новий комп’ютер від Apple – Mac Pro (2019) – офіційно надійшов у продаж. Наразі він недоступний в Україні, але вартість його повної топової комплектації у США шокує – це 59 647 доларів (1 413 000 гривень).

У комплектацію входить Apple Mac Pro (2019):

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Персональний комп’ютер за 52 599 доларів;

Монітор Apple Pro Display за 5 999 доларів;

Також у вартість додаємо спеціальну підставку за 999 доларів;

Фірмовий трекпад – 50 доларів.

За ці гроші можна купити дуже багато чого. Якщо ви маєте "зайві" 59 647 доларів (або 1 413 000 гривень) і роздумуєте у що їх можна інвестувати, Техно 24 підібрав кілька цікавих альтернатив.

Що можна купити замість Apple Mac Pro (2019)

Наприклад, виможете купити однокімнатну квартиру у Києві. Новобудову у Печерському районі столиці можна придбати за 1 440 000 гривень.

Ще одна цікава альтернатива – новий електропікап від Tesla – Cybertuck, який Ілон Маск представив у листопаді. Щоправда, наразі його купити ще не можна – він надійде у продаж не раніше 2021 року. Базова модифікація такої машини обійдеться у 39 900 доларів (тобто 956 600 гривень за нинішнім курсом).

До теми: Фото дня: Ілон Маск проїхався на Cybertruck вулицями Лос-Анджелеса

Якщо ви фанат водних видів транспорту, то зверніть увагу на яхти. Модель яхти Bayliner VR5O Cuddy, яка була у вжитку, в Україні можна купити за 1 180 820 гривень.

Або ж краще придбайте нерухомість на острові Хіос ( Греція). Це ж значно приємніше проводити час біля моря, аніж за комп’ютером. Котедж на Хіосі можна знайти за 1 180 822 гривень.

Ще більше вражень можна отримати у космосі. І за такі гроші – це цілком реально. NASA вже продають квитки на Міжнародну космічну станцію за 829 120 гривень. Перший такий туристичний політ запланований на 2020 рік.

Ну і на останок пропонуємо вам стати акціонером Apple. Одну акцію компанії можна купити за 6 348 гривень за акцію. А за 59 647 доларів можна придбати 222,5 акцій.

Замість Apple Mac Pro (2019) можна купити і багато чого іншого

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