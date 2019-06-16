Літнє сонцестояння 2019: дата

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Дата літнього сонцестояння 2019 – коли рівнодення в Україні
Літнє сонцестояння 2019 / Daily Mail

У 2019 році літнє сонцестояння ввечері 21 червня. Точний час події – 18:55 з київським часом. Саме тоді Сонце підніметься на найвищу точку – вже з 22 червня день буде поступово зменшуватись.

Дні будуть скорочуватись аж до 22 грудня. Саме тоді відбудеться зимове сонцестояння, що ознаменує найкоротший день у році.

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Літнє сонцестояння відбувається тоді, коли нахил осі обертання Землі у напрямку до Сонця набуде найменшого значення.

Що таке літнє сонцестояння?

День сонцестояння ще називають солнцеворотом. В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в Північній півкулі і 21 або 22 грудня у Південній півкулі. Саме у ті дати день найдовший – тривалість найдовшого дня становить 17 години і 33 хвилини.

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Теги: Техно Космос
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