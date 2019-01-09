Dell представила ноутбук-трансформер з "шостим чуттям", що працює добу без зарядки

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Ноутбук Latitude 7400
Ноутбук Latitude 7400

В рамках виставки CES 2019 компанія Dell представила унікальний ноутбук-трансформер Latitude 7400 2-в-1, що оснащений технологією так званого "шостого чуття".

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Нова функція Latitude 7400 допомагає ноутбукові визначати наближення користувача і бути готовим до роботи ще до того, як користувач доторкнувся до нього. Так, апарат має функцію ExpressSign-in, яка виявляє присутність користувача, пробуджує систему і відразу ж сканує розпізнавання осіб для входу в систему через WindowsHello. При цьому якщо користувач перериває роботу, комп'ютер розпізнає, що він пішов, і сам себе блокує, чим береже батарею та безпеку пристрою.

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Окрім цього, новинка оснащена датчиком наближення з підтримкою технології Intel Context Sensing1. Це перший у світі планшет, що має таку функцію.

Latitude 7400

Latitude 7400 унікальний у своєму роді ноутбук 

Latitude 7400 став найменшою 14-дюймовою моделлю 2-в-1 в комерційному портфелі Dell. Його вага всього 1,36 кг.

Корпус пристрою виконаний з нового матеріалу – TitanGrey, основою для якого став оброблений алюміній. Нижня кришка з магнієвого сплаву покрита спеціальним покриттям, яке приємне на дотик та довгий час не втрачає свого вигляду.

Latitude 7400

Вага Latitude 7400 всього 1,36 кг

Ще одна важлива перевага новинки – батарея. Latitude 7400 може працювати автономно до 24 годин.

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Теги: Техно Ґаджети ноутбук Dell
Джерело: Техно
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