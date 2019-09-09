День тестувальника 2019: скільки заробляють та як потрапити у цю сферу

9 вересня в Україні відзначають День тестувальника. З цієї нагоди ми вирішили розібратись в деталях цієї професії в Україні. Скільки заробляють QA-інженери, де працюють, та які перспективи у цій професії.

Деталі про цю професію зібрали журналісти видання ain.ua на основі даних сервісу hh.ua/grc.

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Де працюють тестувальники

У 2019 році професія QA була серед десятки найпопулярніших IT-спеціальностей. Найбільшим попитом такі фахівці користувалися у компаній, що працюють в області "Інформаційні технології, системна інтеграція, інтернет". Ще близько 10% вакансій у сферах "Фінансовий сектор", "Роздрібна торгівля", "Послуги для бізнесу" та "ЗМІ, реклама, PR".

Найбільшим затребуваними є фахівці із досвідом від 1 до 3 років. Чверть вакансій для кандидатів зі стажем від 3 до 6 років. Вакансій без досвіду на ринку – 11%.

Як потрапити в професію

Це одна із небагатьох професій у сфері IT, для якої не обов’язково мати технічну освіту. Тож і конкуренція у цій сфері дуже висока. За рівнем конкуренції вони посідають третє місце після CTO (Chief technology officer) і керівник проектів. Наприклад, у серпня на одну вакансію QA-інженера припадало 4,4 резюме.

Зарплати

У великих містах України Junior QA Engineer заробляє 500 – 550 доларів (12 500 – 13 700 гривень).

Скільки заробляють QA-інженери в Україні

Що стосується напрямків тестування, то порівняно з Automation QA, Junior Manual тестувальники отримують на 200 доларів менше. При цьому Senior Automation QA заробляють приблизно на тисячу доларів більше, ніж колеги Manual.

Загалом Senior-тестувальник найбільшу зарплату отримує у Києві. У столиціцей фахівець заробляє на 500 доларів більше, ніж у Львові й Харкові, та на 600 і 800 доларів більше, ніж в Одесі і Дніпрі відповідно.

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